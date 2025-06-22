Власти Эстонии хотят к концу 2025 года на границе с Россией построить 28 убежищ и инфраструктуру для хранения боеприпасов и военной техники.

Эстония начала строительство постоянных оборонительных укреплений на юго-восточном участке границы с Россией. Проект, реализуемый Вооруженными силами Эстонии в сотрудничестве с Центром оборонных инвестиций, носит долгосрочный характер и является частью более широкого плана по укреплению восточного фланга НАТО.

«Балтийской линии обороны»

По данным портала Militarnyi, первым этапом станет создание противотанковых рвов в регионе Сетомаа. На определенных участках роются земляные заграждения глубиной в несколько метров для предотвращения быстрого передвижения бронетехники противника. Эти рвы представляют собой начало так называемой «Балтийской линии обороны» — совместной инициативы Прибалтийских стран, целью которой является создание сети наземных заграждений, бункеров и складов на случай военной угрозы.

Власти Эстонии прогнозируют, что к концу 2025 года будет построено 28 убежищ и инфраструктуры для хранения боеприпасов и военной техники. Весь проект финансируется из национальных средств — на текущий этап из государственного бюджета выделено 4,4 млн евро. Работы ведутся как на государственных, так и на частных землях, что требует индивидуальных договоренностей с владельцами участков. В случае муниципальной земли или земли, принадлежащей частным лицам, государство будет стремиться выкупить, взять в аренду или обменять эти участки.

Одновременно ведется подготовка к созданию новой военной базы в Нарве — городе, расположенном прямо на границе с Российской Федерацией. Объект будет служить оперативной базой для более чем 200 эстонских солдат с возможностью расширения присутствия сил НАТО. Нарва, благодаря своему стратегическому расположению, в настоящее время приобретает особое значение как наблюдательный и логистический пункт.