В последние дни израильские ВВС нанесли удар по аэропорту Мешхед на востоке Ирана. Израильским военным удалось взорвать уникальный иранский самолет, что подтверждается новыми спутниковыми снимками.

13 июня Израиль начал массированные атаки на Иран. Заявленными целями были ядерные и военные объекты. Одним из них стал аэропорт Мешхед на востоке Ирана, расположенный в 2300 км от территории Израиля. Именно его атаковали ВВС Израиля. Таким образом, это был рекордный удар по удаленности цели от территории Израиля с начала операции против Ирана.

Фото: ВВС Израиля

Несколько дней назад появилась информация о том, что в ходе атаки израильским военным удалось уничтожить иранский самолет-заправщик KC-707. Сообщения подтверждены последними спутниковыми снимками, предоставленными Planet. На фото видно, что единственный в мире воздушный танкер на базе большого реактивного самолета (Boeing 707) был полностью уничтожен.



На втором спутниковом снимке (выше) виден уничтоженный в аэропорту Мешхеда самолет иранских ВВС KC-707, в то время как находящийся неподалеку самолет 747 остался цел.

Израильские ВВС продолжают наносить удары по целям в Иране в рамках операции «Восходящий лев», в то время как Тегеран отвечает атаками на территории Израиля. Появляется все больше признаков того, что к конфликту могут присоединиться Соединенные Штаты. В этой связи Тегеран предупредил, что если США вступят в войну на стороне Израиля, Иран может атаковать американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен достичь соглашения, прежде чем от страны ничего не останется. Это был первый комментарий американского президента после нападения Израиля на Иран 13 июня. Последние заявления Трампа указывают на то, что решение о возможном нападении США на Иран будет принято в течение ближайших двух недель.

Опубликованные изображения являются еще одним примером полезности информации, полученной с орбиты, особенно во время конфликта. В настоящее время спутниковые снимки считаются неотъемлемой частью военных операций и разведывательной деятельности.

Стоит помнить, что использование спутников во время вооруженных конфликтов не является чем-то новым. Эта технология применялась и раньше, в конфликтах в Персидском заливе в 1991 году и в Афганистане.

Однако в настоящее время масштабы их использования беспрецедентны. В основном за счет доступности коммерческих услуг по обработке изображений, которыми могут пользоваться даже гражданские организации. Поэтому все больше стран принимают решение об увеличении инвестиций в частный космический сектор.