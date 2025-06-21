На выставке IDET 2025 несколько оружейных компаний из Эстонии продемонстрировали ряд новейших решений для армии, в том числе бронированную буксируемую платформу и беспилотник.

В Эстонии есть несколько оружейных компаний, которые предлагают множество интересных решений для армии и других силовых структур. Некоторые из них присутствовали на международной выставке технологий защиты и безопасности в Брно (Чехия) IDET 2025.

На стенде эстонских компаний на выставке IDET 2025 была представлена продукция таких брендов, как Theorod Systems и DefSecIntel

Универсальная бронированная буксируемая платформа, оснащенная системой разведки. Рядом разместили беспилотный летательный аппарат EOS C VTOL

Представленные компанией Theorod Systems решения включали, среди прочего, беспилотный летательный аппарат EOS C VTOL, позволяющий проводить патрульные и разведывательные операции. Максимальная скорость полета составляет 108 км/ч; крейсерская скорость - 61 км/ч. Дрон может находиться в воздухе более 3 часов, обеспечивая высококачественное (Full HD, 30-кратное увеличение) изображение с высоты до 4500 метров. Дальность полета оценивается в 190 км.

Другой продукцией упомянутой компании, которую смогли увидеть посетители выставки, были оптоэлектронные головки самонаведения. Самая легкая из них, модель eOPIC-5, весит всего 1,5 кг и может использоваться во многих типах дронов. Очень малый вес в сочетании с хорошим качеством передаваемого изображения делает модель уникальной на рынке (решения конкурентов тяжелее и поэтому не могут так широко использоваться с небольшими дронами). Кроме того, у компании есть более крупные модели eOPIC-8LD и eOPIC-8 весом менее 6 кг, предназначенные для крупных конструкций.

Оптоэлектронные головки eOPIC-5 и eOPIC-8 от эстонской компании Theorod Systems

В случае с DefSecIntel посетители могли увидеть самый узнаваемый продукт компании — универсальную бронированную буксируемую платформу, оснащенную мачтовой системой разведки. Сама платформа может быть адаптирована для решения других задач, например, служить базой для беспилотных летательных аппаратов.

Универсальная бронированная буксируемая платформа

Помимо самих камер, размещенных на складной мачте, система может быть оснащена мини-дронами в конфигурации квадрокоптера с автопилотом и системой управления и контроля. Работа всей платформы полностью автоматизирована, что позволяет использовать ее в качестве мобильной станции наблюдения.

Система позволяет осуществлять передачу данных по беспроводным каналам связи, например, с использованием Starlink. Кроме того, на стенде эстонских компаний можно было увидеть внедорожник Ineos Grenadier 3.0, который в очередной раз стал базой для решений DefSecIntel в области систем разведки.

Система разведки от DefSecIntel, установленная на внедорожнике Ineos Grenadier