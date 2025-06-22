На Парижском авиасалоне (проходит с 19 по 22 июня) консорциум NHIndustries представил военно-морской вертолет, предназначенный для эксплуатации с европейских фрегатов и эсминцев.

На Парижском авиасалоне консорциум NHIndustries представил вертолет NH90 NFH, вооруженный торпедой MU90 и противокорабельной ракетой Marte ER.

NH90 NFH с торпедой MU90 и ракетой Marte ER

Показанный вертолет NH90 NFH принадлежит морской пехоте Германии и относится к модификации «Sea Tiger», в отличие от многоцелевой модификации «Sea Lion», поставки которой уже завершены. Демонстрация современного вооружения, в частности ракеты Marte ER, свидетельствует о том, что разработка немецких военно-морских вертолетов либо уже завершена, либо эта программа ведется интенсивно и ее завершение — дело ближайшего будущего.

NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) — военно-морской вертолет, предназначенный для эксплуатации с европейских фрегатов и эсминцев. Демонстрация тяжеловооруженного вертолета NH90 NFH расценивается как декларация силы Германии, показывающая, что она готова (или скоро будет готова) вступить в бой в Балтийском море в случае необходимости.

Версия NFH была создана одновременно с наземной версией NH90 — TTH (Tactical Transport Helicopter, транспортно-десантный вертолёт). Сегодня его используют Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Катар, Испания и Швеция.

Однако Швеция постепенно отказывается от этих машин, заменяя их американскими SH-60. Норвегия также отказалась от NH90.

Вооружение, с которым NH90 был представлен в Париже, исключительно европейского производства. Легкие авиационные торпеды MU90 созданы в результате сотрудничества итальянской и французской промышленности в рамках консорциума Eurotorp. Их основное применение – борьба с подводными лодками. Они характеризуются высокой скоростью подводного хода и высококлассным акустическим датчиком, позволяющим отличать цель (подводную лодку) от ложных целей.

Ракета Marte ER, в свою очередь, разработана компанией MBDA; дальность ее полета более 100 км, она способна двигаться низко над поверхностью воды. Наличие такого оружия на борту вертолетов существенно расширяет возможности кораблей класса фрегат или эсминец по борьбе с надводными целями.