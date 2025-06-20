Ранее Япония выразила желание приобрести транспортные самолеты C-17, производство которых фактически прекратилось в 2015 году.

В 2013 году, будучи главой оборонного подразделения компании Boeing, Деннис Мюленбург объявил, что производство стратегического транспортного самолета C-17 Globemaster III будет завершено в течение нескольких месяцев. Это объяснялось экономической ситуацией.







«Наши клиенты по всему миру сталкиваются с очень жесткими бюджетными условиями, которые не позволяют осуществлять дополнительные закупки в течение периода, необходимого для поддержания работы производственной линии», — пояснил Мюленбург.

Несмотря на заказ от Катара на четыре дополнительных самолета C-17 (из партии самолетов, собранных несколькими годами ранее для предложения на экспорт), завод в Лонг-Бич, на котором собирался этот самолет, был окончательно закрыт в 2015 году и выставлен на продажу компанией Boeing.

В настоящее время ВВС США эксплуатируют 222 самолета C-17 Globemaster III из 279 произведенных. Помимо США и Катара, C-17 также продавался в Великобританию, Канаду, Австралию, Кувейт, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.

Вероятно, Пентагон убедил Boeing сохранить сборочные линии, предназначенные для этого самолета. На проходящем в эти дни на Парижском авиасалоне Торбьорн Шегрен, генеральный директор Boeing Global Services, подтвердил, что некая страна — какая именно, он не уточнил — рассматривает возможность покупки C-17 и что обсуждения относительно возможного возобновления производства этого самолета находятся на «очень ранней стадии».

Страной, упомянутой менеджером Boeing, могла быть Япония.

В феврале агентство Kyodo News сообщило, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил желание приобрести транспортные самолеты C-17. Самолет может перевозить максимальную нагрузку в 74 тонны на борту и достаточно места для размещения танка M1A2 Abrams. Летая с крейсерской скоростью 450 узлов на расстояние более 3400 км, C-17 может взлетать и приземляться на коротких, узких и не очень подготовленных взлетно-посадочных полосах благодаря своей конструкции (и особенно своим закрылкам с большой подъемной силой).

Кроме того, в последние годы ВВС США подвергают свои самолеты C-17 большой нагрузке. Техника изнашивается быстрее, чем ожидалось. Отсюда возникла необходимость в дополнительных транспортных самолетах.

Однако возобновление производства, приостановленного на несколько лет — сложная и дорогостоящая задача. Подобный проект был предложен для F-22A Raptor в 2017 году и от него очень быстро отказались, поскольку расходы оценивались в 50 миллиардов долларов.

В случае с C-17, как отмечает The War Zone, возобновление производства может обойтись не менее чем в 8 миллиардов долларов для сборки 150 самолетов.