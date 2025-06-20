Двухступенчатый носитель «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3) из нержавеющей стали высотой 76 м сможет уже в 2025 году выводить до 21 тонны полезной нагрузки на низкую орбиту.

Китайская компания Landspace провела успешные статические испытания нижнего сегмента ракеты «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3). Это важный шаг на пути к первому полету, запланированному на 2025 год.

Нижняя часть ракеты «Чжуцюэ-3» китайской компании Landspace. Фото: Landspace

Испытание проводилось в пятницу, 20 июня, в испытательной зоне коммерческих космических инноваций Dongfeng на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая. В рамках статических испытаний компания Landspace запустила все девять двигателей TQ-12A, работающих на смеси жидкого метана и жидкого кислорода (металокса). Двигатели стабильно работали в течение 45 секунд, создавая тягу 7542 кН.

В конечном итоге «Чжуцюэ-3» будет представлять собой двухступенчатую ракету с возможностью повторного использования первой ступени. Однако произошли изменения в размерах системы. Ранее Landspace сообщала, что «Чжуцюэ-3» достигнет высоты 76,6 м. В настоящее время высота составляет 66 м. Похоже, что диаметр — 4,5 м — и взлетная масса 660 т не изменились. Ракета имеет 9 двигателей TQ-12A, но в будущем их заменит модернизированная версия TQ-12B, вырабатывающая большую тягу.

Согласно предыдущим заявлениям Landspace, система запуска сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 21 т полезной нагрузки в одноразовом варианте и 18,3 т в случае возвращения первой ступени.

Двигатели TQ-12A в нижнем сегменте ракеты «Чжуцюэ-3». Фото: Landspace

«В ходе испытаний все системы работали нормально, последовательность включения двигателей была точной, тяга была стабильной, и испытательная миссия прошла полностью успешно», — рассказала компания Landspace в пресс-релизе после успешного испытания.

Первый запуск ракеты запланирован на 2025 год, а затем в обтекателе ракеты будет размещен прототип многоразового космического корабля под названием Haolong.

Успешное испытание стало продолжением прошлогодних испытаний прототипа «Чжуцюэ-3» VTVL-1, в ходе которых были проверены ряд подсистем и технологий, включая двигатели взлета и торможения. В первой попытке удалось достичь высоты 350 м, а в следующей — 10 км. В то время был внесен ряд изменений, включая добавление решетчатых рулей, которые используются для управления и стабилизации ракеты на этапе спуска.

Напомним, в 2023 году «Чжуцюэ-2» стала первой ракетой с двигателями на жидком метане и жидком кислороде, совершившей орбитальный полет.

Haolong — необычный летательный аппарат, главным образом из-за своей формы, напоминающей легендарные космические челноки. Первая модель была представлена на прошлогоднем авиасалоне в Китае. Главный инженер проекта тогда объявил, что шаттл вошел в фазу инженерной разработки. Его разработкой занимается Чэндуский институт авиастроения, входящий в состав государственной Корпорации авиационной промышленности.

Согласно предоставленной информации, Haolong-1 будет иметь размеры 10 м при размахе крыльев 8 м. Корабль сможет перевозить на китайскую космическую станцию до 1,8 тонны груза.