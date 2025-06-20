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kosmos_news
Китай разрабатывает систему нейтрализации истребителей F-35 с помощью стандарта 6G
Система глушения, использующая технологию будущего стандарта мобильной связи 6G, как бы «ослепляет» F-35: в результате пилоту показывают более 3600 ложных целей.

По данным издания South China Morning Post, китайские исследователи разработали новое оружие радиоэлектронной борьбы. Предполагается использовать ту же технологию, что и в будущей сети 6G, для нарушения работы радиолокационных систем современных военных самолетов. Напомним, 6G — шестое поколение мобильной связи, внедрение которого предполагается в 2028–2030 годах.
F-35. Фото: ВВС США

В качестве конкретного примера приводится F-35. Истребитель-невидимка используется ВВС США, Корпусом морской пехоты США, ВМС США и несколькими странами НАТО.

Современные истребители используют радиолокационные системы, работающие в очень высоких диапазонах частот, и поэтому могут обходить обычные радиолокационные глушители. Для самолетов F-35, которые будут выпускаться с 2025 года, это будет новая система РЭБ AN/APG-85 от Northrop Grumman.

Радар AESA (множество небольших антенн, работающих вместе вместо одной большой) передает и принимает сигналы в основном в X-диапазоне — диапазоне частот до 12 гигагерц. Современные глушители радаров в этом случае практически неэффективны. Однако утверждается, что китайская «глушилка 6G» способна легко работать в X-диапазоне и даже на более высоких частотах.

Предыдущие системы глушения радиолокационных сигналов основывались исключительно на электронных технологиях. Новая китайская система, с другой стороны, сочетает в себе фотонные и микроволновые технологии. В системе есть работающее на фотонном топливе ядро, которое использует световые волны для преодоления ограничений электронной пропускной способности. Кроме того, система отличается новой 3D-архитектурой с «IQ-модулятором», который позволяет одновременно обрабатывать и прерывать сигналы.

По словам исследователей, это решение должно сделать систему не только более точной, но также более быстрой и энергоэффективной. Система обнаруживает сигналы противника и может одновременно отправлять обратно большое количество сигналов, чтобы как бы ослепить радар F-35. Затем пилоту показывают более 3600 ложных целей.

По сути, это делает радар F-35 неэффективным. Пилот больше не может отличить настоящую цель от ложной. Это не только серьезно ограничивает использование ракет с радиолокационным наведением, но и затрудняет обнаружение таких угроз, как приближающиеся китайские истребители или ракеты ПВО. Даже если AN/APG-85 сможет обнаружить новые китайские самолеты-невидимки, такие как J-35, J-36 и J-50, цели как бы потеряются среди 3600 ложных целей и, таким образом, будут невидимы для радаров F-35.

Сообщается, что новая технология глушения значительно компактнее предыдущих систем и может быть легко интегрирована в существующие системы глушения. По заявлениям китайцев, энергопотребление также минимально по сравнению с другими устройствами.

Стандарт 6G станет преемником 5G. Спецификации будущего стандарта мобильной связи еще не определены, поэтому сейчас идет своего рода гонка вооружений. Тот, кто разработает лучшую технологию 6G, будет иметь наибольшее влияние на стандартизацию 6G.

Китай считается лидером в развитии 6G, в то время как западным странам еще предстоит догнать его в этой области. Согласно исследованиям, сеть 6G может обеспечить передачу данных со скоростью один терабит в секунду и одновременное подключение миллиардов устройств. Это должно позволить реализовать такие приложения, как голография в реальном времени, или улучшить связь между автономными транспортными средствами, дронами и роботами.

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#китай #истребители #f-35 #ввс сша #6g
Источник: scmp.com
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