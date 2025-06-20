Чат-боты на основе ИИ в основном ограничивались цифровым миром, но, по данным OpenAI, вскоре они смогут распространиться и на реальный мир — с потенциально разрушительными последствиями.

По данным OpenAI, вскоре неизбежен сценарий, в котором любой желающий сможет воссоздать биологическое оружие с помощью ChatGPT. Йоханнес Хайдеке, ведущий исследователь безопасности в стартапе ИИ, подтвердил это изданию Axios.

По мнению Хайдеке, проблема заключается не в создании совершенно нового биологического оружия. Сообщается, что большие языковые модели становятся всё лучше и лучше в таких научных дисциплинах, как биология или химия. Этот прогресс не только позволяет совершать прорывы в медицине. Даже преступники без предварительных знаний могут использовать технологии для создания соответствующих инструкций на легко понятном языке. Поэтому OpenAI необходимо и дальше совершенствовать проверку и фильтрацию таких подсказок.

«Нам нужна почти идеальная система», — говорит Хайдеке.

Ранее не только независимые критики, но и сами компании, занимающиеся разработкой ИИ, указывали на потенциальную опасность нерегулируемого использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Например, в марте компания Anthropic предсказала, что ее модели вскоре могут помочь в создании ядерного, биологического и химического оружия. В мае стартап совместно с Claude 4 представит новые механизмы безопасности.

Эти предупреждения компаний, занимающихся ИИ, соответствуют одному из двух основных течений в дискурсе об ИИ. В то время как технооптимисты или бумеры верят в будущее, в котором искусственный интеллект искоренит болезни, ускорит научный прогресс и принесет процветание всем, критики относятся к развитию ИИ со скептицизмом или даже негативно. Это касается как опасений по поводу отсутствия регулирования, так и страхов, что всемогущий ИИ уничтожит человечество.