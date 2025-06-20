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kosmos_news
Лидеры России и Китая призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке и возвращению к переговорам
19 июня Израиль нанес удар по иранским пусковым установкам; ракеты замечены над Тель-Авивом, многие объекты разрушены.

Израиль заявил, что ему удалось уничтожить большую часть пусковых установок баллистических ракет Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ей удалось нейтрализовать около двух третей подобных установок, принадлежащих Исламской Республике. Однако Тегеран утверждает, что у него все еще имеется более сотни пусковых установок.
Фото: Teheran times Израильские атаки сосредоточены именно на тех стратегических целях, которые, по мнению армии, представляют наибольшую угрозу. Уничтожение пусковой установки направлено на предотвращение массированного ракетного обстрела территории Израиля.

Несмотря на предупредительные меры Израиля, в четверг утром, 19 июня, Иран осуществил массированную атаку баллистическими ракетами, выпустив около 30 ракет. Один из них попал в больницу в Беэр-Шеве, а другие попали, в частности, в объекты в Тель-Авиве и близлежащих городах Холон и Рамат-Ган. Израильские военные также подтвердили, что одна из ракет несла кассетную бомбу, которая взорвалась на Азорских островах, разрушив жилой дом.

В ответ на атаку израильские власти объявили об усилении наступления на Иран. Премьер-министр и министр обороны Израиля заявили, что ответ будет «решительным и долгосрочным». Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил иранские власти в «самых тяжких военных преступлениях», добавив, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «прячется в бункере, из которого руководит атаками на больницы и дома мирных жителей».

Тем временем международное сообщество все чаще требует прекратить военные действия. Лидеры России и Китая — Владимир Путин и Си Цзиньпин — провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого осудили военные действия Израиля. Оба лидера призвали к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатическим переговорам.

«Нынешнюю ситуацию невозможно разрешить силой», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит информационное агентство Синьхуа. 

По его словам, «диалог и политические решения — единственный способ положить конец этому кризису».
Путин выразил готовность России взять на себя роль посредника. Москва и Пекин сошлись во мнении, что дальнейшая эскалация может поставить под угрозу стабильность всего региона.

Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, намеченный на конец августа в Китае, может стать местом проведения ключевых переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. Кремль подтвердил участие президента Путина, также запланированы двусторонние встречи с китайскими властями.

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#россия #китай #израиль #иран #тегеран
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