Самым крупным из представленных на Парижском авиасалоне (проходит с 16 по 22 июня 2025 года) самолетов американских ВВС был транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, который также является самым большим транспортным самолетом, показанным на выставке.
Транспортная авиация была также представлена Lockheed Martin C-130J Super Hercules — новейшей версией самого популярного в мире транспортного самолета.
Боевая авиация представлена самолетом F-35A Lightning II, который демонстрируется как на статической экспозиции, так и в демонстрационных полетах, наряду с европейскими истребителями Eurofighter Typhoon и Dassaul Rafale.
Истребитель F-15E Strike Eagle также был представлен на авиасалоне (но не в полете).
Истребитель F-16, ранее являвшийся обязательным элементом экспозиции ВВС США, отсутствовал. Последним представителем этого формирования стал новейший американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus.
Военно-морские силы США были представлены самолетом P-8 Poseidon, а армия США — вертолетами UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook.
Интересной новинкой стал тяжелый беспилотный летательный аппарат MALE MQ-9 Reaper, который ранее не был представлен на выставке в Ле-Бурже «вживую».