Традиционно на Парижском авиасалоне-2025 было представлено множество самолетов, принадлежащих Вооруженным силам США. Фотографии новейшей техники были опубликованы ресурсом Defence24.

Самым крупным из представленных на Парижском авиасалоне (проходит с 16 по 22 июня 2025 года) самолетов американских ВВС был транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, который также является самым большим транспортным самолетом, показанным на выставке.

C-17 Globemaster IIIТранспортная авиация была также представлена Lockheed Martin C-130J Super Hercules — новейшей версией самого популярного в мире транспортного самолета.

C-130J Super HerculesБоевая авиация представлена самолетом F-35A Lightning II, который демонстрируется как на статической экспозиции, так и в демонстрационных полетах, наряду с европейскими истребителями Eurofighter Typhoon и Dassaul Rafale.

F-35AИстребитель F-15E Strike Eagle также был представлен на авиасалоне (но не в полете).

F-15E Strike Eagle

Дополнительный топливный бак F-15 - видны направляющие подвески для ракет AMRAAMИстребитель F-16, ранее являвшийся обязательным элементом экспозиции ВВС США, отсутствовал. Последним представителем этого формирования стал новейший американский самолет-заправщик KC-46A Pegasus.

KC-46A PegasusВоенно-морские силы США были представлены самолетом P-8 Poseidon, а армия США — вертолетами UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook.

UH-60M Black Hawk

ChinookИнтересной новинкой стал тяжелый беспилотный летательный аппарат MALE MQ-9 Reaper, который ранее не был представлен на выставке в Ле-Бурже «вживую».

MQ-9 Reaper