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kosmos_news
SIPRI: На долю России и США сейчас приходится около 90% мирового ядерного оружия
А Китай удвоил размер своего ядерного арсенала в период с 2019 по 2025 год, согласно Стокгольмскому международному институту исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно исследованию, опубликованному 16 июня Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), количество ядерных боеголовок, имеющихся у девяти ядерных держав (или тех, которые считаются таковыми, например, у Израиля), в период с 2024 по 2025 год снова сократилось — с 12 405 до 12 241. Но эта тенденция скоро закончится. Одной из причин является постановка под сомнение ряда договоров о разоружении, ранее заключенных между Вашингтоном и Москвой. Но это не единственная причина.

В настоящее время на долю США и России приходится около 90% мирового ядерного оружия, причем у РФ самый большой арсенал (5459 боеголовок против 5177). С другой стороны, по развернутым боеголовкам, то есть готовым к применению, незначительное преимущество на стороне американцев (1770 против 1718).

При этом эти две страны запустили масштабные программы по модернизации своих стратегических сил, как и Франция и Великобритания.

Так, в России разработана баллистическая ракета РС-28 «Сармат» и принята на вооружение гиперзвуковая система оружия «Авангард». Кроме того, была начата (или возобновлена) разработка нового поколения ракет, таких как «Осина», «Орешник» и «Ярс-М».

Со своей стороны, Соединенные Штаты намерены заменить свои межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III в рамках программы Sentinel, стратегические бомбардировщики B-2 Spirit на B-21 Raider, а атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio на подводные лодки класса Columbia.

Однако, отмечает SIPRI, программы модернизации российских и американских стратегических сил сталкиваются с техническими, производственными и финансовыми трудностями (стоимость программы Sentinel выросла на 37%, превысив 131 млрд долларов).

Не менее вероятным остается «то, что развертывание российского и американского ядерного оружия в ближайшие годы станет более значительным», пишет в докладе SIPRI.

Таким образом, «российское усиление будет обусловлено в основном модернизацией оставшихся стратегических сил, что позволит им нести больше боеголовок на каждой ракете, а также перезарядкой некоторых ранее опустевших шахт», предполагает SIPRI. 

За последние годы Китай значительно увеличил размер своего стратегического арсенала. По оценкам SIPRI, в январе 2019 года у США было 290 единиц ядерного оружия, по сравнению с 600 в настоящее время. Это 100%-ный рост за шесть лет.

Ядерный арсенал Китая «растет быстрее, чем у любой другой страны, примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023 года. По состоянию на январь 2025 года Китай завершил или был близок к завершению строительства около 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет», отмечает SIPRI.

При нынешних темпах к 2035 году у Китая может быть 1500 ядерных боеголовок и столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько у России или США. И это несмотря на то, что китайская доктрина в этой области основана, в частности, на принципе «ограниченного сдерживания». Априори это уже не так.

Быстрое и значительное укрепление арсенала Китая может привести к тому, что Индия также пересмотрит свою политику в этой области. В январе 2025 года у Дели было 180 ядерных боеголовок по сравнению со 172 годом ранее.

Что касается Пакистана, то в докладе говорится, что страна «накопила расщепляющиеся материалы, что позволяет предположить, что ее ядерный арсенал может вырасти в течение следующего десятилетия». То же самое касается и Северной Кореи.

По оценкам SIPRI, Пхеньян «обладает достаточным количеством расщепляющегося материала» для производства 40 дополнительных ядерных боеголовок, что позволило бы ему почти удвоить свой арсенал.


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#россия #сша #китай #ядерное оружие
Источник: sipri.org
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