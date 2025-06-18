Автопроизводитель планирует использовать её для осуществления суборбитальных полетов менее чем через 5 лет. Первые испытания оказались успешными.

Известно, что японская компания Honda производит автомобили и мотоциклы; подвесные моторы изготавливаются и для лодок. Но мало кто знает, что Honda также хочет закрепиться в аэрокосмической отрасли. И она это продемонстрировала 17 июня.

Honda успешно завершила испытания ракеты. Фото: Honda

Honda подняла свою ракету длиной 6,3 метра на высоту 271,4 метра, после чего ее удалось приземлить на площадку. Маневр продолжался 56 секунд, а приземление произошло в 37 сантиметрах от предполагаемой цели посадки.





«Это испытание стало первым тестом по запуску и посадке, проведенным Honda с целью продемонстрировать ключевые технологии, важные для возможности повторного использования ракет», — говорится в пресс-релизе компании.



Honda заявляет, что проводит испытания двигателей для своих многоразовых ракет с 2024 года. Цель — начать осуществлять суборбитальные полеты к 2029 году.





Таким образом Honda могла бы напрямую конкурировать с SpaceX. Их ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy используются не только для вывода спутников Starlink на орбиту, но и для всех типов коммерческих полезных нагрузок. Благодаря возможности повторного использования затраты на транспортировку на низкую околоземную орбиту (НОО) значительно ниже, чем при использовании одноразовых ракет. Стоимость доставки одного килограмма полезной нагрузки на НОО для Falcon 9 оценивается примерно в 3600 долларов, тогда как подобная услуга Falcon Heavy, как ожидается, составит около 2500 долларов.

Благодаря своей низкой стоимости многоразовые ракетные системы считаются технологией будущего в области космических миссий. Blue Origin, космическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса, также работает над многоразовыми ракетами-носителями. Работы в этом направлении также ведутся в Европе и Китае.

Как сообщает Reuters, в начале этого года конкурент Honda, компания Toyota, объявила об инвестициях в производителя ракет Interstellar Technologies. Правительство Японии также пытается развивать частную космическую отрасль в стране и субсидирует до начала 2030-х годов соответствующие исследовательские проекты в размере, эквивалентном 50 миллиардам долларам.