Европейская оружейная компания MBDA разрабатывает беспилотник One Way Effector, предназначенный для внезапного поражения систем ПВО противника.

Россия в больших количествах использует так называемые беспилотники-камикадзе. Иран также запустил против Израиля рой беспилотников «Шахед». Теперь, похоже, у Европы также появилась стратегическая потребность в подобных одноразовых беспилотниках. Их производством займется европейская оружейная компания MBDA.

Фото: MBDA

На Парижском авиасалоне 2025 года эта дочерняя компания Airbus, BAE Systems и Leonardo объявила, что будет строить подобные дроны-камикадзе. Компания MBDA называет этот тип оружия One Way Effector.

Эти беспилотники запускаются с земли, пишет в пресс-релизе европейский специалист по управляемым ракетам. Либо с пандуса, либо из транспортного средства. Предполагается, что One Way Effector найдет цель с помощью GPS. В настоящее время неясно, будут ли использоваться другие навигационные технологии.





Одновременно планируется запускать несколько дронов. Оружие предназначено для истощения боеприпасов систем ПВО противника (атака насыщения).

В то же время дроны-камикадзе призваны заставить вражеские средства ПВО открыть огонь и тем самым обнаружить себя. По словам MBDA, если атака позволит обнаружить расположение средств ПВО, их можно будет целенаправленно уничтожить совместно с другими ракетами большой дальности.

Европейский дрон-камикадзе оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет развивать максимальную скорость около 400 км/ч. Такая скорость позволит транспортировать боеголовку весом около 40 килограммов на расстояние до 500 километров. MBDA планирует использовать 155-мм артиллерийский снаряд. Такое решение экономит средства, поскольку можно использовать имеющиеся запасы и не нужно разрабатывать новое взрывное устройство специально для дронов.

Напротив, иранские беспилотники Shahed-136 используют винтовой привод, который обеспечивает им максимальную скорость всего 185 км/ч. «Шахед» может пролететь 1600 километров и нести боеголовку весом 50 килограммов.

Разрабатывая One Way Effector, оборонная компания сотрудничает со стартапом по производству беспилотников и французской компанией из автомобильного сектора.

Разумеется, беспилотники-камикадзе, предназначенные для атак роями, также должны производиться массово. MBDA утверждает, что в месяц может быть изготовлено до 1000 единиц One Way Effector. Сколько будет стоить такой дрон, пока неясно.

Первые испытательные полеты запланированы на сентябрь-октябрь этого года. One Way Effector может быть введен в эксплуатацию в 2027 году — при условии, что какая-либо европейская страна закажет беспилотники-камикадзе для своих вооруженных сил.

Эксперты по вооружениям считают весьма вероятным, что это произойдет. Они предполагают, что компания MBDA, которая снабжает многочисленные европейские армии, не станет разрабатывать такой беспилотник без конкретной заинтересованности со стороны стран. Соседние страны, вероятно, объединят усилия для размещения заказов, например, в рамках совместной оборонной стратегии ЕС. Таким образом, страны могли бы совместно задействовать рои беспилотников с разных направлений против общего врага.







