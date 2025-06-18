Испытательные гиперзвуковые полеты являются одним из ключевых пунктов повестки дня США.

Компания Ursa Major поставит двигатели для гиперзвуковых летательных аппаратов Talon-A аэрокосмической компании Stratolaunch. Отраслевое соглашение позволит Министерству обороны США увеличить частоту испытаний.

Гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A Фото: Stratolaunch

Контракт стоимостью 32,9 млн долларов на поставку 16 модернизированных двигателей Hadley H13 для Stratolaunch был заключен в середине июня 2025 года. Новые двигатели будут использоваться в следующем поколении гиперзвуковой платформы Talon, которая выполняет испытательные миссии для Министерства обороны США.

Испытательные гиперзвуковые полеты являются одним из ключевых пунктов повестки дня Пентагона, которые реализуются в сотрудничестве с местной промышленностью. Например. есть программа MACH-TB, целью которой является разработка и тестирование такого типа технологий для использования в вооруженных силах США. Соглашение поддерживает усилия страны по увеличению частоты подобных миссий.

Двигатель Hadley от американской компании Ursa Major

Контракт призван помочь, в том числе, и в создании модернизированной версии двигателя Hadley H13, которая, по заявлению производителя, отличается большей долговечностью, что позволяет ей выполнять вдвое больше миссий, чем текущая версия двигателя. Hadley работает на смеси RP-1 и жидкого кислорода, используя ступенчатый цикл сгорания с газом, богатым окислителем.

Ursa Major является важным партнером Stratolaunch, которая в рамках вышеупомянутой программы MACH-TB выполняет гиперзвуковые испытательные полеты с использованием своей платформы Talon-A. Напомним, что в последние месяцы Stratolaunch проводила тестовые запуски, последний из которых состоялся в мае. Аппарат Talon-A2 преодолел скорость 5 Махов и продемонстрировал возможность повторного использования.

Во время миссии платформа переносится самолетом-носителем. Roc — машина с взлетной массой около 590 тонн и размахом крыльев около 117 метров. Самолет, оснащенный шестью турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney PW4056, способен перевозить полезную нагрузку массой около 227 тонн. Во время последней попытки Talon отделился от носителя на высоте 6000 метров.

Размах крыльев самолета Roc составляет 117 метров. Фото: Stratolaunch

Stratolaunch также работает над более новой версией — Talon-A3, которая, по данным американских СМИ, должна быть готова к полету к концу 2025 года. Однако в этом случае платформу будет нести не Roc, а самолет Boeing 747-400, который когда-то принадлежал ныне несуществующей компании Virgin Orbit.