Владимир Путин недавно задавал неудобные вопросы об инвестициях в отечественную космическую сферу. В ходе беседы с главой «Роскосмоса» президент высказал «ценные замечания».

Роль главы «Роскосмоса» — непростая задача. Недавно его главе Дмитрию Баканову задал вопросы сам Владимир Путин. Президент России обеспокоен отсутствием частных инвестиций в российскую космическую сферу.

Президент России напрямую спросил Баканова: когда начнутся частные инвестиции?

«Понимаете, пока инвесторы не поймут, как они получат возврат своих инвестиций, никакого движения не будет. Единственное движение будет в сторону Министерства финансов, чтобы получить дополнительные ресурсы», — пояснил президент, слова которого приводит российское информационное агентство ТАСС.

Путин задает неудобные вопросы о космической отрасли. Фото: kremlin.ruСообщается, что тема привлечения частных инвестиций уже обсуждалась на предыдущих встречах на высоком уровне. Путин в беседе подчеркнул, что прекрасно понимает причины проблемы, которые сводятся к отсутствию регулирования. Они, в свою очередь, станут предметом действий государственных учреждений в ближайшем будущем.

Президент РФ считает, что принципиально важно установить правила, которые будут четко отвечать на вопросы: кто может оказывать услуги, кто обязан платить, кто может инвестировать, на каких условиях и т. д.

В ответ Баканов обозначил два направления действий «Роскосмоса», направленных на коммерциализацию телекоммуникационных услуг и услуг по съемке Земли. Эти услуги будут базироваться на спутниковых снимках высокого разрешения. Предоставление услуг должно начаться в 2026 году. Нормативная база по этому поводу уже принята, а тарифы будут установлены до конца сентября текущего года.

В контексте телекоммуникационных услуг ситуация еще интереснее благодаря строящейся сети спутникового интернета «Рассвет», о которой в СМИ появляются лишь отрывочные сведения. Первые 80-килограммовые спутники были отправлены на орбиту в июне 2023 года, а три месяца спустя было объявлено об установлении интернет-соединения через спутник. В 2024 году на орбиту было выведены еще три аппарата, оснащенные технологией связи 5G NTN (Non-Terrestrial-Network).

Действия «Роскосмоса» получили одобрение Путина. В заключение он добавил «ценные замечания», которые помогут развитию космического сектора страны. Президент еще раз подчеркнул, что отрасли нужны нормативные документы и их скорейшее внедрение.