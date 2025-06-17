Индия хочет приобрести истребитель-невидимку: до сих пор переговоры по F-35 велись с США, теперь идут переговоры с Россией о производстве Су-57 непосредственно в стране.

Военно-воздушным силам Индии нужны новые истребители. В своих поисках страна оказалась перед выбором: стоит ли ей закупать американские F-35 или производить российские Су-57 на месте? Независимо от того, какое решение будет принято, оба пути имеют свои преимущества и недостатки.



Воздушный флот ВВС Индии на 70 процентов состоит из российских самолетов, таких как Су-30МКИ, МиГ-29 и МиГ-21. Например, Су-30 уже строится в Индии. Производственная цепочка глубоко интегрирована в авиационный сектор Индии.

Благодаря большому количеству российских самолетов страна имеет большой опыт эксплуатации самолетов МиГ и Су. Пилоты также хорошо знакомы с российскими истребителями и соответствующими программами обучения.

Россия предложила масштабную передачу технологий для строительства самолетов Су-57, сообщает индийский телеканал CNBC TV18. Это решение принесет пользу не только непосредственному производству, но и многочисленным поставщикам, чьи ноу-хау соответственно расширятся.

Для промышленности страны производство истребителей Су-57 стало бы желанной возможностью дальнейшего развития в этом направлении. Однако у Су-57 есть и проблемы.

В целом, было выпущено всего несколько единиц Су-57, поэтому большого опыта эксплуатации этого истребителя пока нет. Неизвестно, сколько Су-57 в настоящее время имеется в распоряжении России и сколько из них находятся в рабочем состоянии. По оценкам CNBC TV18, их насчитывается от 20 до 24 единиц.

С другой стороны, американская программа F-35 существует уже давно. Многие страны полагаются на американские истребители-невидимки, более 1100 из которых уже построены. Однако стоимость F-35 составляет около 80 миллионов долларов — экспортная цена зачастую даже превышает 100 миллионов долларов. Американцы не предлагают передачу технологий или местное производство.

Кроме того, необходимо будет обучить пилотов и разработать соответствующие программы обучения. То же самое относится и к дорогостоящим программам технического обслуживания, которые придется реализовать для F-35.

Если Индия выберет Су-57 вместо F-35, это может оказать долгосрочное негативное влияние на отношения с США на долгие годы вперед, особенно в том, что касается оборонного оборудования.

Например, США исключили Турцию из программы F-35, потому что она купила российскую систему ПВО С-400. Турция хотела закупить до 100 самолетов F-35, но теперь вместо этого строит собственный истребитель-невидимку TAI TF Kaan.

F-35 оснащен одним двигателем, развивает максимальную скорость 1,6 Маха и имеет дальность полета от 1240 до 1410 километров. Практический потолок F-35 составляет около 15,24 км. На 10 узлах подвески (4 внутренних и 6 внешних) можно установить вооружение весом до 8200 кг.

Су-57 оснащен двумя двигателями. Он развивает скорость до 2 Махов, имеет боевой радиус около 1250 километров и может подниматься на высоту до 20,11 километра. Су-57 имеет 12 узлов подвески (6 внутренних, 6 наружных) для вооружения максимальной массой 7500 кг.

По уровню радиоэлектронной борьбы и эффективности бортовых систем американский F-35 не намного превосходит российский Су-57. При значительно меньшей эффективной поверхности рассеяния F-35 имеет лучшие характеристики малозаметности.

Россия работает над новым двигателем для Су-57, который уменьшит эффективную поверхность заметности самолета. Однако пока информация о модернизированной версии весьма скудна. С другой стороны, считается, что Су-57 лучше подходит для воздушных боев, поскольку он считается более маневренным и имеет особенно хорошие летные характеристики.