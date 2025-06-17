Вопреки ожиданиям, парад не привлек большого внимания публики. Роботы и дроны были представлены довольно слабо, а один из дронов американский солдат вообще нёс в руке.

В прошлые выходные в Вашингтоне состоялся парад военной техники, который подвергся резкой критике. Поводом мероприятия послужило 250-летие вооруженных сил США, которое президент Дональд Трамп решил приурочить к своему 79-летию. В то же время против него прошли массовые протесты.



Парад также должен был стать массовым мероприятием, но на нем присутствовало лишь незначительное количество людей. Ожидаемой эйфории не наблюдалось. Тем не менее армия США представила новейшие разработки, принятые на вооружение.

Среди них были и роботы-собаки от Ghost Robotics. Четвероногие роботы Vision 60 могут ходить со скоростью около 3 км/ч и бегать со скоростью до 11 км/ч. Они используются для разведки, наблюдения, обнаружения взрывчатых веществ и патрулирования в опасных условиях.

Они оснащены лидарными датчиками, дневными и ночными камерами, модулем связи и захватным устройством. Американские военные также разрабатывают робота-собаку, оснащенного оружием. Однако этот робот на параде замечен не был.

Однако был продемонстрирован роботизированный танк типа M5 Ripsaw. Этот дистанционно управляемый танк оснащен башней MCT30 с автоматизированной пушкой Bushmaster Mk44 калибра 30 мм. Также имеется 7,62-мм пулемет.

Ripsaw M5 имеет плоскую крышу и спроектирован по модульному принципу. Это означает, что в зависимости от поставленной задачи он может быть оснащен противотанковыми ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы и системами разведки.

Конечно, на военном параде 2025 года не обойдется без беспилотников. Известно, что они станут одним из важнейших видов оружия ведения военных действий в ближайшем будущем.

Однако армия США представила свои беспилотники в довольно невыгодном свете. Во время парада пролетел дрон. Еще один беспилотник нес солдат. Это вызвало насмешки в интернете.

Парад должен был стать демонстрацией силы. Скорее, это стало «национальным позором», «полным провалом»: так описала это событие газета New York Post, которая в целом симпатизирует президенту.

Парад был отмечен немотивированным видом солдат, неспособных маршировать в ногу, небольшим арсеналом техники и отсутствием посетителей. Кроме того, облака были настолько низкими, что невозможно было увидеть пролетающие над головой истребители.

Неудивительно, что президент США выглядел довольно раздражительным в VIP-ложе, министр иностранных дел зевал, а в социальных сетях над всем этим событием просто посмеялись.

Всего в военном параде приняли участие около 6000 солдат, 50 вертолетов и 150 танков. Американские СМИ оценивают стоимость проведения мероприятия в 45 миллионов долларов. Предполагается, что тяжелая военная техника нанесла ущерб дорогам, который необходимо срочно устранить.

Военный парад не привлек внимания. Пространство перед VIP-трибуной должно было быть заполнено. Фото: REUTERS

Президент США ожидал, что его посетят до 200 000 человек.