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kosmos_news
Google: Браузер Chrome показал самые высокие результаты в тесте измерения скорости Speedometer
Google постоянно оптимизирует скорость работы своего браузера Chrome. Теперь компания объявила о новом достижении благодаря некоторым оптимизациям.

Зачастую при интернет-серфинг пользователи ориентируются на скорость своего интернета. Но дело в том, что браузеры могут стать причиной более медленной загрузки страниц или просто привести к тому, что некоторые скрипты не будут работать. Чтобы предотвратить это, такие компании, как Google, постоянно оптимизируют свои браузеры. Теперь технологический гигант Google достиг нового рекорда скорости работы Chrome.
Google сделал Chrome быстрее

Для того чтобы максимально точно измерять скорость работы разных браузеров, существует специальный инструмент Speedometer (browserbench.org/Speedometer3.0/). Инструмент был создан в сотрудничестве Google с Apple, Intel, Microsoft и Mozilla. Инструмент выполняет ряд типичных задач браузера и измеряет скорость. Конечный результат — оценка скорости, которую можно сравнить с показателями других браузеров.

Как сообщает Google в блоге «The Fast and the Curious», браузер достиг самого высокого показателя, когда-либо зафиксированного с помощью Speedometer. Версия 139 браузера, которую в настоящее время можно загрузить только через так называемый Канал Dev, набрала 52,35 балла. По данным Google, производительность Chrome выросла примерно на десять процентов с августа 2024 года.

Благодаря большому количеству пользователей Chrome эта оптимизация приводит к значительной глобальной экономии времени. В документе говорится: 

«Если бы все пользователи Chrome использовали свой браузер всего десять минут в день, эти улучшения в совокупности сэкономили бы более 58 миллионов часов, которые люди тратят на ожидания загрузки веб-страниц».

По данным Google, наивысший результат был достигнут на Macbook M4 Pro с macOS 15. Для теста использовался Speedometer 3. Однако теперь доступна версия 3.1. Google не раскрывает, как браузер показал себя в тесте новой версии инструмента. Однако компания поясняет, какие оптимизации были сделаны:

«Команда полностью оптимизировала макеты памяти и многие внутренние структуры в DOM, CSS и отрисовке». 

Кроме того, бесплатный браузерный движок Blink теперь должен избегать ненужной нагрузки на системную память.


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#google #chrome #браузер
Источник: blog.chromium.org
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