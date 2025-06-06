Разработчик любитель создал, вероятно, самую маленькую рабочую копию Atari в мире: его модуль Atarino едва ли больше почтовой марки — включая процессор, графические чипы и звуковое оборудование.

В 1979 году компания Atari выпустила свои первые домашние компьютеры Atari 400 и Atari 800. Устройства пользовались особым успехом в Северной Америке и Европе. К 1985 году было продано два миллиона компьютеров Atari.

Мини-Atari функционален и лишь немного больше монеты. Фото: Петр ОстаповичПо-видимому, подобные устройства были широко распространены в Польше в 1980-х годах. Там сформировалось целое сообщество, посвященное Atari, которое действует и по сей день.

Как пишет ресурс Ars Technica, разработчик-любитель создал миниатюрную копию Atari размером 2 на 1,5 сантиметра, что едва ли больше почтовой марки. Модуль включает в себя процессор, графические чипы, звуковое оборудование и контроллер памяти.

Чтобы уменьшить Atari до столь малых размеров, Остапович реализовал классическую архитектуру XL/XE, используя современную технологию FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица). В отличие от программных эмуляторов, Atarino точно воспроизводит оригинальные компоненты Atari на логическом уровне. По данным Ars Technica, можно запускать оригинальное программное обеспечение, обеспечивая при этом совместимость со старыми периферийными устройствами.

Между тем сам Остапович в интервью платформе Atari Online PL отметил, что разработанное им устройство не является клоном Atari в строгом смысле слова. Его идея заключалась в разработке устройства, совместимого с 8-битной моделью.

Остапович рассказал, что недавно он сам разработал основу для этой структуры. Инженер говорит, что работал над этим миниатюрным проектом более десяти лет.

У устройства имеется процессор 6502C, графические чипы (Antic/GTIA), звуковой чип Pokey и контроллер памяти — все они размещены на одном чипе FPGA Lattice UP5K. Интересно, что, несмотря на свой мини-формат, реплика Atari работает на частоте 31 мегагерц, что намного быстрее оригинального оборудования (1,79 мегагерц).

Другие компоненты оборудования также были улучшены по сравнению с оригиналами. Система обеспечивает вывод видео через VGA с частотой 60 Гц и HDMI. Atarino настолько мал, что его можно встроить в обычную клавиатуру, например, в Atari 65XE 1985 года. По крайней мере, именно так и поступил Остапович, сообщает ресурс Ars Technica.