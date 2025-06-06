Ожидается, что версия миниатюрного смартфона для мирового рынка будет представлена ​​в конце июня.

Многие пользователи хотят, чтобы маленькие телефоны вернулись на рынок, но производители не реагируют на эти пожелания. Сейчас вряд ли удастся найти современный смартфон с диагональю дисплея менее 6 дюймов.

Bluefox NX1. Фото: BluefoxТеперь неизвестный большинству пользователей производитель мобильных телефонов выпустил мини-телефон на базе Android с экраном размером всего 4 дюйма. Благодаря сравнительно тонкой рамке дисплея Bluefox NX1 даже меньше Apple iPhone 5 2012 года.

Скриншот с Youtube-канала Pink techРазмеры небольшого Android-телефона составляют 100,6 x 49,3 x 12,5 миллиметров, поэтому он довольно толстый. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. В качестве процессора используется устаревший MediaTek Helio G81 2019 года выпуска.

IPS-экран имеет разрешение 1168 x 540 пикселей, максимальную яркость 500 нит и частоту обновления 60 Гц. Дисплей отличается вырезом в форме «таблетки», который очень похож на «динамический остров» на iPhone.

Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП, разрешение одинарной камеры на задней панели — 21 МП. Внутреннюю память можно расширить с помощью microSD. Bluefox NX1 работает на базе Android 15, но информации об обновлении или продолжительности поддержки нет.

Bluefox NX1. Фото: BluefoxПервоначально небольшой Android-смартфон будет доступен только в Китае: в минимальной конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти по цене, эквивалентной $75. Модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти стоит $100.

Ожидается, что версия для мирового рынка будет представлена в конце июня. Пока нет информации о том, где именно будет продаваться телефон и будут ли на нем работать сервисы Google.