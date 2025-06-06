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kosmos_news
США прекратили разработку ядерного теплового ракетного двигателя в рамках проекта DRACO
Проект DRACO должен был сыграть ключевую роль в подготовке будущих миссий на Марс; его целью была разработка и демонстрация ядерного теплового ракетного двигателя.

Администрация Трампа продолжает сокращать финансирование космических проектов, ограничивая дальнейшую работу над программами НАСА. Предлагаемый Белым домом бюджет на 2026 год составляет 18,8 млрд долларов, что на 24% меньше текущего уровня расходов. Наибольшие сокращения коснутся научного отдела, финансирование которого будет сокращено на 52%.


По последним данным, принято решение о приостановке финансирования программы DRACO, целью которой была разработка демонстратора ядерного теплового ракетного двигателя (ЯТРД). DRACO — аббревиатура от Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, то есть «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций». 

Программа реализовывалась DARPA — Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Представитель агентства подтвердил, что проект закрыт. 

«DARPA завершило свое участие в программе Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations и передает полученные разработки в НАСА и для использования в других потенциальных программах Министерства обороны», — заявил представитель DARPA в ответ на вопросы ресурса Ars Technica.

В 2023 году был анонсирован план реализации программы DRACO, которая на тот момент оценивалась в 500 миллионов долларов. Билл Нельсон, тогдашний администратор НАСА, подчеркивал, что целью проекта является разработка технологии, которая позволит «астронавтам путешествовать в дальний космос и обратно быстрее, чем когда-либо прежде». Он добавил, что это ключевая возможность при подготовке к пилотируемым миссиям на Марс.
Изображение: DARPA (darpa.mil)
По сравнению с традиционными химическими ракетными двигателями (ХРД) ядерная тяга разрабатываемого двигателя обеспечивает вдвое большую эффективность, что позволяет сократить время полета на Марс вдвое. Ожидалось, что американские военные также выиграют от этого решения, например, повысив способность быстро реагировать на угрозы и перемещаться в воздушном пространстве.

Первоначально предполагалось, что DRACO станет демонстратором технологий; первые испытания в космосе должны были состояться в 2027 году. По имеющейся информации, даже удалось найти оператора, который выведет демонстратор на околоземную орбиту. Как сообщает Ars Technica, Космические силы согласились заплатить United Launch Alliance за проведение запуска с использованием пусковой системы Vulcan Centaur.

В январе этого года стало известно, что дата проведения демонстрации технологии изменена на «неопределенную». Заявленной причиной задержки разработки было отсутствие адекватной наземной инфраструктуры для проведения испытаний реактора в контролируемых условиях. Испытания ядерных тепловых двигателей должны соответствовать протоколам ядерной безопасности. В последние месяцы инженеры, участвующие в программе, сообщали о недостатках в возможностях тестирования.

«Мы объединяем две вещи — космические миссии и ядерную безопасность, — и здесь есть много сложностей», — рассказал изданию Aviation Week Мэтью Самбора, менеджер программы DRACO. 

Учитывая вышеизложенную информацию, первая попытка запустить в космос ядерную ракету в текущем столетии может оказаться неосуществимой, по крайней мере для Соединенных Штатов, поскольку Китай и даже Европа всё же продолжают работать в этой области.

«Учитывая, что наши краткосрочные потребности в исследованиях и науке не требуют ядерных двигателей, текущие демонстрационные проекты будут прекращены», — написала исполняющая обязанности администратора НАСА Джанет Петро в письме, сопровождающем публикацию бюджета.


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#сша #космос #ракеты #марс #двигатель #draco
Источник: arstechnica.com
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