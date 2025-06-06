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kosmos_news
Space.com: Спутник Copernicus Sentinel-5P запечатлел извержение вулкана Этна
За последние месяцы вулкан несколько раз проявлял активность. Извержение повторилось 2 июня 2025 года.

За последние пять лет Этна, самый высокий действующий вулкан в Европе высотой 3404 метра, часто проявлял активность. Неоднократно происходили выбросы пепла и возникали небольшие потоки лавы.
Извержение вулкана Этна. Изображение: ЕКА
За последние месяцы вулкан также несколько раз проявлял активность. В последний раз это произошло 2 июня 2025 года: жителям Сицилии пришлось эвакуироваться из-за нового извержения вулкана, сообщает Space.com. Это 14-е извержение с марта 2025 года.

Это извержение также было видно из космоса. Этот момент запечатлел спутник Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства (ЕКА). Такие снимки делаются с помощью многоспектрального устройства получения изображений высокого разрешения, которое включает 13 спектральных каналов для получения изображений растительности и ландшафта.

На спутниковых снимках видны огромные облака пепла, дыма и лавы, стекающие по склону вулкана. Облако пепла достигло высоты 6500 метров и было почти в два раза выше самого вулкана Этна.

Спутниковые данные также предоставляют информацию о том, какие выхлопные газы были выброшены в результате извержения. Например, при стекании лавы по склону был обнаружен диоксид серы.
Содержание диоксида серы, выброшенного в результате извержения вулкана Этна. Изображение: ЕКА
Такой выброс может привести к образованию вулканического смога, вдыхание которого очень опасно.

Пирокластический поток, представлявший собой смесь жидкого пепла, камней и газа, прошёл 2 километра и остановился в долине Льва (Валле-де-Леоне), естественном водохранилище.

По оценкам экспертов, извержение относится к средним по мощности. Вероятнее всего, оно произошло из-за частичного обрушения юго-восточного кратера.

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#спутник #ека #европейское космическое агентство #этна
Источник: space.com
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