Лондонская компания стала известна благодаря своей платформе искусственного интеллекта, которая призвана упростить создание веб-сайтов и приложений.

Стартап Builder.ai, поддерживаемый Microsoft, когда-то оценивался в 1,5 миллиарда долларов. Компания утверждает, что разработала инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный упростить создание веб-сайтов и приложений.







Однако теперь лондонской компании пришлось подать заявление о банкротстве. Стало известно, что за представленным компанией ИИ на самом деле стоит человеческий интеллект.

«Natasha» — название виртуального помощника от компании Builder.ai. Чат-бот призван помогать создавать программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта.

Оказалось, что фактически, на вопросы, заданные чат-боту, вероятно, отвечали около 700 индийских сотрудников. Как сообщает Times of India, они предоставляли рукописный код. Это обвинение не ново, поскольку в 2019 году Wall Street Journal уже ставил под сомнение возможность компании на самом деле создавать приложения с использованием ИИ. Такая форма мошенничества используется для привлечения инвестиций.

Мошенничество было раскрыто в мае, когда кредитор Viola Credit заморозил 37 миллионов долларов на счете компании. Было замечено, что Builder.ai преувеличил свои доходы за 2024 год. Компания сообщила о доходах, которые в три раза превысили фактические.

Как сообщает Bloomberg, компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, якобы совершала фиктивные транзакции: а конкретно с индийской социальной медиа-компанией «VerSe». Согласно отчету, обе компании выставляли друг другу счета на схожие суммы в период с 2021 по 2024 год. Этот тип мошенничества осуществляется с целью увеличения прибыли на бумаге. Конечно, фактические доходы остаются неизменными.

Кроме того, проверка показала, что компания также предоставляла ложную информацию о своих доходах. Компания Builder.ai заявила инвесторам, что получила доход в размере 220 миллионов долларов. На самом деле речь шла всего о 50 миллионах долларов, то есть о менее чем четверти озвученной суммы.

Как сообщает Times of India, в 2019 году бывший менеджер подал в суд на стартап за введение инвесторов в заблуждение, предоставляя ложную техническую информацию. Но это не помешало таким компаниям, как Microsoft, инвестировать в стартап. В общей сложности компания получила от инвесторов 445 миллионов долларов.

Теперь Builder.ai погрязла в долгах и вынуждена выплачивать миллионы инвесторам. Компания должна Amazon 85 миллионов долларов, а Microsoft — 30 миллионов долларов. Из-за финансовых трудностей пришлось уволить около 1000 сотрудников. Теперь компания хочет инициировать процедуру банкротства.





