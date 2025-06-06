Сообщается, что поддержка со стороны администрации США составит до $15 млн.

Черногория в сотрудничестве с США приняла решение о запуске производства беспилотных летательных аппаратов. Первая партия отправится на Украину.







«Этот шаг направлен на повышение оперативных возможностей Вооруженных сил Черногории в соответствии со стандартами НАТО, поддержку оборонных потребностей Украины и укрепление позиций Черногории как надежного поставщика современных оборонных технологий на мировом рынке», — говорится в заявлении, опубликованном властями Черногории.

Данный проект осуществляется совместно с американской компанией By Light Professional IT Services LLC. С черногорской стороны в проекте будут участвовать Tara Aerospace и Polimex.

Пока неизвестно, когда начнется производство, каковы будут его мощности и сколько денег будет инвестировано в эту инициативу. Как отмечается, поддержка со стороны администрации США составит до 15 миллионов долларов. Письмо о намерениях начать производство было одобрено 29 мая, а окончательное соглашение, как ожидается, будет подписано в сентябре.

Компания By Light предлагает четыре модели беспилотников с возможностями, адаптированными как для воздушных, так и для морских операций. Самая совершенная модель, HALO-6 VTOL, может перевозить до 27,2 кг и имеет продолжительность полета до десяти часов. Компания также предоставляет возможности обучения операторов дронов совместно со специалистами из США.