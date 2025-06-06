По данным Международного энергетического агентства, Китай инвестирует в "зелёную энергетику" почти столько же, сколько ЕС и США вместе.

За последние пять лет мировые расходы на производство электроэнергии с низким уровнем выбросов почти удвоились, в первую очередь за счет солнечной энергетики. Солнечные панели, ветряные турбины, электромобили и аккумуляторные батареи — финансирование зеленых технологий стоит денег. Новый отчет Международного энергетического агентства (МЭА) показывает, насколько велики объёмы финансирования: согласно документу, мировые инвестиции в энергетику достигнут нового рекорда в 3,3 триллиона долларов в 2025 году.







Несмотря на экономическую нестабильность и порой весьма напряженную геополитическую ситуацию, значительная часть инвестиций, около 2,2 триллиона долларов, направляется в "зеленые технологии". По данным МЭА, к ним относятся возобновляемые источники энергии, атомная энергетика, электросети, аккумуляторные батареи, топливо с низким уровнем выбросов и электрификация.

Это означает, что в "зелёные технологии" инвестируется в два раза больше денег, чем в решения, связанные с ископаемым топливом. По словам директора МЭА Фатиха Бироля, страны работают над тем, чтобы защитить себя от будущих потрясений в энергетическом секторе. Он определяет энергетическую безопасность как основной фактор роста мировых инвестиций.

В 2015 году в ископаемое топливо было инвестировано значительно больше денег, чем в электроэнергию. Спустя десять лет ситуация выглядит иначе: сегодня инвестиции в выработку электроэнергии и ее хранение примерно на 50 процентов превышают расходы на нефть, газ и уголь.

Согласно МЭА, в последние годы Китай вложил огромные средства в солнечную, ветровую и гидроэнергетику, атомную энергетику, электромобили и аккумуляторы, тем самым не только укрепив свой статус крупнейшего в мире инвестора в "зеленые технологии". Согласно отчету, Поднебесная сейчас тратит на чистую энергию почти столько же, сколько США и ЕС вместе взятые.

За последнее десятилетие Китаю удалось увеличить свою долю мировых инвестиций в чистую энергетику с 25 до почти 33 процентов.

МЭА прогнозирует, что в этом году в солнечные установки по всему миру будет инвестировано 450 миллиардов долларов — в основном в системы на крышах домов и крупномасштабные системы. Кроме того, все большую популярность приобретают аккумуляторные батареи и ядерная энергетика.

МЭА обеспокоено темпами расширения электросетей. Ежегодно в сетевую инфраструктуру инвестируется около 400 миллиардов долларов, однако этого недостаточно для обеспечения электроснабжения в долгосрочной перспективе. По данным МЭА, расширение замедляется из-за длительных процедур утверждения и проблем с такими компонентами, как трансформаторы и кабели.

Цифры по Африке в отчете МЭА вызывают тревогу. В Африке проживает 20 процентов населения мира, но туда направляется лишь 2 процента мировых инвестиций в чистую энергетику. За последние десять лет инвестиции в энергетику на континенте сократились на треть. По данным МЭА, для мобилизации частного капитала и ликвидации разрыва в развивающихся странах срочно необходимы дополнительные государственные средства.