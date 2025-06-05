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kosmos_news
Space.com: Ядро Марса состоит из сульфидов железа и никеля, что повлияло на развитие планеты
Недавнее исследование НАСА проливает новый свет на формирование Марса: богатое серой ядро ​​могло бы объяснить, почему планета утратила свое глобальное магнитное поле.

Научная группа под руководством Сэмюэля Д. Кроссли из Университета Аризоны в Тусоне (США) представила в журнале Nature Communications новые результаты исследований состава марсианского ядра. Сообщается, оно состоит в основном из сульфидов железа и никеля.

Сульфиды железа — бинарные соединения железа и серы. Содержащаяся в сульфидах сера при определенных условиях могла бы привести к образованию сероводорода. Именно этот газ является причиной запаха тухлых яиц на Земле, напоминает портал Space.com. Однако, поскольку на Марсе нет атмосферы, люди не смогли бы там дышать и, следовательно, не смогли бы воспринимать какие-либо запахи.

Итак, выясняется, что состав ядра не соответствует предыдущим моделям формирования Красной планеты. И это новое открытие могло бы объяснить, почему Марс сейчас выглядит именно таким образом.

Исследование основано на экспериментах с хондритами Румурути (также известные как R-хондриты) — особым классом метеоритов. Лабораторные испытания показали, что при температурах до 1020°C расплавленные сульфиды железа и никеля могут перемещаться по мелким трещинам и каналам в твердой породе. Этот процесс называется просачиванием сульфида и может объяснить формирование марсианского ядра в течение нескольких миллионов лет после образования Солнечной системы.

«Мы смогли увидеть в трехмерном изображении, как расплавы сульфидов перемещались по образцу (метеорита) и просачивались в трещины между другими минералами», — объясняет Кроссли порталу Space.com.

В качестве доказательства процесса перколяции (проникновения элементов через пористые материалы) группа проанализировала распределение металлов платиновой группы, таких как иридий и платина. Такие драгоценные металлы чувствительны к процессам, в которых много серы, и оставляют узнаваемые следы в породе. Образцы, полученные в лабораторных условиях, точно соответствуют образцам некоторых метеоритов группы брахинитов (железо-каменные метеориты), что еще раз подтверждает эту теорию.

Еще в 2023 году сейсмические данные миссии НАСА Insight предоставили доказательства наличия в марсианском ядре высокой доли легких элементов, таких как сера. 

Более поздние модели, разработанные в швейцарской высшей технической школе Цюриха, также согласуются с концепцией плотного, богатого серой ядра, дополненного тонким слоем расплавленного силиката, который может окружать ядро.

Богатое серой и сравнительно легкое ядро могло бы объяснить, почему Марс сравнительно рано утратил свое глобальное магнитное поле. Без магнитной защиты солнечный ветер мог бы разрушить атмосферу за миллиарды лет. Вот так планета превратилась в холодную и сухую пустыню.

Новые результаты показывают, что формирование планетарных ядер, по-видимому, не подчиняется универсальной закономерности. Результаты также могут быть актуальны для изучения экзопланет, подобных Земле, и для понимания того, как изначально могут возникать условия для жизни.


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#космос #марс #планеты
Источник: space.com
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