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kosmos_news
США планируют оснастить ракеты ПЗРК «Стингер» новой двигательной установкой
Вооруженные силы США реализуют программу по интеграции совершенно новой двигательной установки в ракеты переносных зенитных комплексов «Стингер» (Stinger), а в будущем и в другие ракеты.

В США ведутся работы по кардинальному увеличению дальности полета ракет «Стингер», а в перспективе и других ракет. Идея заключается в том, чтобы вместо классического твердотопливного двигателя использовать двухступенчатый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, сообщает портал Defence24.
Стрельба ракетой с новым вариантом двигателя. Фото: Армия США
Новая двигательная установка будет сочетать элементы стандартного ракетного двигателя, используемого в качестве стартового для разгона ракеты до гиперзвуковой скорости, с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой, которая активируется после достижения гиперзвуковой скорости и сгорания топлива стартового двигателя. Затем открывается воздухозаборник, необходимый для работы реактивного двигателя, расположенный в передней части снаряда. Использование прямоточного воздушно-реактивного двигателя существенно увеличивает дальность полета ракеты, что может существенно повлиять на возможности ПЗРК.

На данный момент программа под названием Red Wasp представляет собой научно-исследовательский проект, реализуемый подразделениями Центра авиации и ракетного вооружения Командования по развитию боевых возможностей армии США без участия промышленных партнеров. Интересно, что когда в 2022 году американцы предложили использовать «Стингер» в рамках эксперимента с реактивным движением, отраслевые эксперты, как сообщается, отнеслись к этому скептически. Несмотря на это, инженерам армии США удалось построить демонстрационный образец за 18 месяцев и успешно провести первые стрельбы в мае 2024 года.

Еще шесть пусков запланированы на июль 2025 года с использованием различных типов реактивных двигателей. Ожидается, что после их завершения сфера действия программы будет расширена, в результате чего в программу можно будет включить не только государственные учреждения, но и промышленность. 

Напомним, что «Стингер» производится компанией Raytheon (RTX). Эта компания и Lockheed Martin конкурируют в программе создания переносного зенитного ракетного комплекса нового поколения.

Стоит отметить, что на данном этапе программы ракета «Стингер» представляет собой лишь основу, на которую установлен прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Полная интеграция готовой ракеты-перехватчика (с соответствующей системой наведения и боеголовкой) будет осуществлена на следующем этапе. Армия США подчеркивает в пресс-релизе, что этот тип «ПВРД ПЗРК» может быть особенно полезен для борьбы с разведывательными беспилотниками противника, поскольку сегодня они оснащены все более совершенными датчиками и могут работать за пределами радиуса действия классических переносных систем.

Напомним, что «Стингеры» эффективны на расстоянии 5,5–6 км и на высоте около 3,5 км. Они используются на переносных системах, а также на самоходных пусковых установках Stout (M-SHORAD) на базе бронированных машин Stryker и более старых машин Avenger. Внедрение новой двигательной установки может увеличить дальность действия «Стингеров» (точнее, новых переносных систем) при условии ее сочетания с соответствующей системой наведения. Американцы также хотят использовать эту же технологию в других ракетах, особенно тех, которые предназначены для противовоздушной обороны.

Пока это все еще исследовательская работа, но если проект окажется успешным, это может означать существенное расширение возможностей не только «Стингеров», но и других легких зенитных ракет.


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#сша #оружие #ракеты #пзрк #стингер
Источник: defence24.pl
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