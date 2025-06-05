Впервые солнечная энергетика произвела больше электричества, чем ядерная.

По данным энергетического аналитического центра Ember, апрель 2025 года войдет в историю мировой энергетики. Впервые солнечная энергетика выработала больше электроэнергии, чем атомные электростанции.

В апреле солнечные электростанции выработали около 233 ТВт·ч электроэнергии, тогда как атомная энергетика произвела всего 213 ТВт·ч. Ember пока не опубликовал показатели за май, но весьма вероятно, что подобный сценарий повторился и в прошлом месяце.



Аналитики отмечают, что этот результат не является случайностью. Мировое производство солнечной энергии утроилось: с 79 ТВт·ч в апреле 2020 года до 233 ТВт·ч всего за пять лет. В свою очередь, этот темп роста, составляющий в среднем 25% в год, является результатом огромных инвестиций. Только в 2024 году мир достигнет 1866 ГВт установленной мощности солнечных электростанций, что в десять раз больше, чем в 2014 году. В настоящее время солнечная энергия является третьим по величине источником генерирующих мощностей в мире, опережая даже гидроэнергетику и ветроэнергетику.

Стоит добавить, что показатель в 233 ТВт·ч огромен. Энергии хватило бы для покрытия общей потребности небольшой европейской страны в электроэнергии в течение года. Для примера: это половина годового потребления Германии. Если рассматривать домохозяйства, то этого количества электроэнергии хватило бы для обеспечения электроэнергией 77 миллионов домов в течение года.