Пентагон готов взять на себя контроль над Гренландией, передав остров под ответственность Северного командования Вооружённых сил США.
Как сообщает Politico, ожидается, что решение будет принято уже на этой неделе. Будучи автономной, зависимой территорией Дании, Гренландия подчиняется датским центральным властям в вопросах безопасности и обороны, как это предусмотрено в датской конституции 1953 года. В контексте европейской безопасности Гренландия считается частью Королевства Дания, которое является членом НАТО с 1949 года, и ее безопасность, таким образом, интегрирована в европейские оборонные структуры, главным образом, благодаря членству Дании в Альянсе.
С тех пор остров подчинялся Европейскому командованию Вооруженных сил США, которое координирует операции в европейском регионе, ввиду наличия базы Питуффик. Она действовала в рамках датско-американских соглашений с 1941 года. Такое положение дел изменилось с появлением интереса Дональда Трампа к территории Гренландии, ее ресурсам и стратегическому значению.
Текущее решение также связано с концепцией создания «Золотого купола» — системы противоракетной обороны, предложенной США, направленной на защиту территории страны от угроз, исходящих от баллистических, гиперзвуковых, маневрирующих ракет и потенциальных угроз из космоса.
На растущую значимость Гренландии на международной арене влияют несколько важных факторов. Первым из них, несомненно, является расположение между Северной Америкой, Европой и Арктикой. Вместе с Исландией, Норвегией и северной Шотландией остров образует ворота в Атлантику, в которые российский флот непременно войдет в случае потенциального конфликта. Это также важный пункт с точки зрения будущих судоходных путей в Северном Ледовитом океане — этот район будет приобретать все большее значение по мере потепления.
Помимо военного и стратегического значения, важны также такие природные ресурсы, как редкоземельные металлы, уран, сырая нефть и природный газ.