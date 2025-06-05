Сейчас Гренландия подчиняется датским властям в вопросах безопасности и обороны

Пентагон готов взять на себя контроль над Гренландией, передав остров под ответственность Северного командования Вооружённых сил США.

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Как сообщает Politico, ожидается, что решение будет принято уже на этой неделе. Будучи автономной, зависимой территорией Дании, Гренландия подчиняется датским центральным властям в вопросах безопасности и обороны, как это предусмотрено в датской конституции 1953 года. В контексте европейской безопасности Гренландия считается частью Королевства Дания, которое является членом НАТО с 1949 года, и ее безопасность, таким образом, интегрирована в европейские оборонные структуры, главным образом, благодаря членству Дании в Альянсе.

С тех пор остров подчинялся Европейскому командованию Вооруженных сил США, которое координирует операции в европейском регионе, ввиду наличия базы Питуффик. Она действовала в рамках датско-американских соглашений с 1941 года. Такое положение дел изменилось с появлением интереса Дональда Трампа к территории Гренландии, ее ресурсам и стратегическому значению.

Текущее решение также связано с концепцией создания «Золотого купола» — системы противоракетной обороны, предложенной США, направленной на защиту территории страны от угроз, исходящих от баллистических, гиперзвуковых, маневрирующих ракет и потенциальных угроз из космоса.

На растущую значимость Гренландии на международной арене влияют несколько важных факторов. Первым из них, несомненно, является расположение между Северной Америкой, Европой и Арктикой. Вместе с Исландией, Норвегией и северной Шотландией остров образует ворота в Атлантику, в которые российский флот непременно войдет в случае потенциального конфликта. Это также важный пункт с точки зрения будущих судоходных путей в Северном Ледовитом океане — этот район будет приобретать все большее значение по мере потепления.

Помимо военного и стратегического значения, важны также такие природные ресурсы, как редкоземельные металлы, уран, сырая нефть и природный газ.