Около двух недель назад во время спуска на воду новейшего военного корабля КНДР в Чхонджине произошел несчастный случай: 5000-тонный эсминец класса «Чхве Хён», перевернулся, и части днища были раздавлены, в результате чего он частично затонул.
Новые спутниковые снимки показывают, что судно, накрытое синим брезентом, снова находится в вертикальном положении. Соответствующие изображения опубликовал сайт 38 North, который следит за военной техникой в КНДР.
Степень повреждений эсминца невозможно определить по спутниковым снимкам. Ким Чен Ын, присутствовавший при неудачном спуске судна на воду, назвал инцидент «преступным деянием» и потребовал отремонтировать корабль в июне.