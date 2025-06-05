Рабочие судоверфи в городе Чхонджин вернули в вертикальное положение эсминец класса «Чхве Хён», который опрокинулся на бок во время спуска на воду 21 мая.

Около двух недель назад во время спуска на воду новейшего военного корабля КНДР в Чхонджине произошел несчастный случай: 5000-тонный эсминец класса «Чхве Хён», перевернулся, и части днища были раздавлены, в результате чего он частично затонул.

После аварии судно было накрыто синим брезентом. Фото: Maxar Technologies

Новые спутниковые снимки показывают, что судно, накрытое синим брезентом, снова находится в вертикальном положении. Соответствующие изображения опубликовал сайт 38 North, который следит за военной техникой в КНДР.







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Степень повреждений эсминца невозможно определить по спутниковым снимкам. Ким Чен Ын, присутствовавший при неудачном спуске судна на воду, назвал инцидент «преступным деянием» и потребовал отремонтировать корабль в июне.