Корейцам понадобится четыре года, чтобы начать серийное производство так называемой суперкавитационной торпеды, которая будет двигаться в четыре раза быстрее классических корабельных торпед.

В ходе выставки MADEX 2025, которая проходила 28–30 мая 2025 года в Пусане (Южная Корея), правительственное Агентство по оборонному развитию (ADD) сообщило о реализации программы по созданию суперкавитационной торпеды. Корейцы представили не только саму торпеду, но и фильм, снятый во время ее испытаний.

Это означает, что первая цель программы, которая заключалась в разработке технологии управления стабилизацией простого движения в условиях суперкавитации на высокой скорости, уже достигнута. Напомним, суперкавитация — это режим движения тела в водной среде, при котором вокруг него с помощью специального головного кавитатора образуется полость, заполненная водяным паром.



Южнокорейская суперкавитационная торпеда

Южная Корея, вероятно, сейчас приступила ко второму этапу программы, который должен стать практической проверкой этой технологии в ходе подводных испытаний, проводимых в стране впервые. Конечным результатом всей программы станет готовая к производству система вооружения, которой в первую очередь будут оснащены южнокорейские подводные лодки.

Три фазы атаки южнокорейских суперкавитационных торпед

Также был представлен метод применения новой системы оружия. Разрабатываемая торпеда будет запускаться с подводной лодки, выполняя атаку, состоящую из трех четко разделенных фаз. На первом этапе система должна работать без эффекта кавитации и при приближении к поверхности воды двигаться со скоростью всего несколько десятков узлов. Таким образом ограничивается возможность определения места пуска торпеды, которая становится «громкой» только во второй фазе атаки.

В этот момент происходит, вероятно, четырехкратное ускорение, использующее эффект суперкавитации, достигаемый в определенной точке. На третьем этапе производится атака на заранее выбранную цель.

Южнокорейская суперкавитационная торпеда

Интересно, что, представляя свое решение на выставке MADEX 2025, корейцы не стали закрывать носовую часть торпеды.