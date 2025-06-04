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kosmos_news
Bloomberg: Samsung может отказаться от ИИ Google Gemini в пользу Perplexity AI для своих смартфонов
Вместо использования искусственного интеллекта компании Google в будущих смартфонах Samsung может положиться на ИИ от Perplexity.

В январе 2024 года Samsung представила Galaxy S24. Устройство позиционировалось как телефон с искусственным интеллектом. С тех пор технология Galaxy AI стала основой флагманских устройств Samsung. Однако базовой технологией был искусственный интеллект Google Gemini.
Фото: REUTERS 
Samsung даже отказалась от собственного голосового помощника Bixby и сделала Gemini от Google помощником по умолчанию на своих телефонах. Такое тесное сотрудничество и зависимость от Google вскоре могут уйти в прошлое.

Сообщается, что Samsung планирует приобрести долю в компании Perplexity AI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. Сделка должна привести к далеко идущему сотрудничеству. В результате инструменты Perplexity будут глубоко интегрированы в смартфоны Samsung, пишет Bloomberg.

Это сотрудничество может зайти настолько далеко, что Samsung распрощается с Google Gemini и будет полагаться в первую очередь на искусственный интеллект Perplexity. На первом этапе телефоны S26, помимо прочего, будут интегрировать технологию Perplexity в голосовой помощник Bixby.

Официального подтверждения ни от Samsung, ни от Perplexity пока не поступало. Недавно компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, внедрила свои инструменты в смартфоны Motorola. ИИ-нструменты Perplexity интегрированы в так называемый Moto AI наряду с инструментами ИИ от Microsoft и Google.

Perplexity AI был запущен в 2022 году и предлагает сочетание ИИ-помощника и поисковой системы. Теперь также доступен помощник Perplexity. Помимо собственной модели ИИ, Perplexity также активно использует модели ИИ и поисковые системы других компаний, таких как ChatGPT, Google, Microsoft, Deepseek и Anthropic.

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#смартфоны #samsung #технологии #искусственный интеллект #google gemini #perplexity ai
Источник: bloomberg.com
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