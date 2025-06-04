Bing запускает бесплатный видеоредактор для создания 5-секундных клипов: например, пользователи могут создавать видеоролики для публикаций в социальных сетях.

Компания Microsoft представила Bing Video Creator — новый инструмент на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать короткие видеоролики, вводя текст. Теперь эта функция доступна по всему миру (за исключением Китая и России) бесплатно через мобильное приложение Bing; вскоре последует версия для настольных компьютеров и интеграция с Copilot Search.

Фото: Microsoft

Bing Video Creator основан на ИИ-инструменте Sora от OpenAI. Пользователи Bing Video Creator вводят описание в текстовое поле, после чего ИИ генерирует 5-секундное видео в портретном формате (9:16). Разрешение видеороликов составляет 480 × 854 пикселей. Планируется возможность создания видео в альбомном формате (16:9).

Microsoft рекомендует вводить как можно более подробный и описательный текст. Информация о ракурсах съемки, освещении или направлениях стиля может оказаться полезной при генерации видео.

Одновременно можно поставить в очередь до 3 видеозапросов. После завершения пользователи получают уведомление и могут загрузить видео, поделиться им или скопировать ссылку. Созданные видеоролики хранятся до 90 дней.

С одной стороны, инструмент предназначен для творческих людей, желающих быстро воплощать идеи в видеоролики. С другой стороны, генератор также подходит для публикаций в социальных сетях.

Для предотвращения неправомерного использования Microsoft применяет стандарты ответственного ИИ и дополнительные механизмы защиты OpenAI Sora. Проблемный контент блокируется системами фильтров. Все сгенерированные видеоролики также помечаются как созданные с помощью искусственного интеллекта в соответствии со стандартом C2PA.

Генераторы видео в настоящее время являются основным трендом среди чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Недавно Google также оснастил свой искусственный интеллект Gemini видеогенератором Veo 2. Пользователи с платной подпиской Gemini Advanced или Google One AI Premium могут использовать его для создания коротких видеороликов из текстовых описаний. Veo 2 позволяет создавать видеоклипы длительностью до 8 секунд в разрешении 720p в формате 16:9.