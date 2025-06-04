Лазер способен за считанные секунды прожечь различные материалы и расплавить металл.

В получасовом ролике на своем YouTube-канале Styropyro блогер показал, как сконструировал лазер выходной мощностью 250 Вт.



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«Ограниченная мощность стандартной лазерной указки составляет 5 милливатт. Разве не было бы забавно создать лазерную указку в 50 000 раз мощнее?», — говорит изобретатель.



Скриншот видео YouTube-канала Styropyro

Лазер настолько мощный, что дерево, бумага и пластик мгновенно загораются при попадании луча. Лазерный луч способен плавить такие металлы, как медь, алюминий и титан, прожигать лезвия бритвы и воспламенять литий-ионные аккумуляторы. Но изобретение блогера — это не только достижение инженерной мысли; установка таит в себе множество опасностей.

Некоторые ключевые компоненты недоступны (официально) на рынке. По словам изобретателя, изготовители даже отрицают факт производства некоторых отдельных деталей. Однако он получил эти компоненты через обычные интернет-магазины; правда, со стёртыми серийными номерами изделий.

Огромное тепловыделение удалось отвести с помощью водяного охлаждения, а без соответствующей защиты глаз этот якобы «самый мощный в мире портативный лазер» невозможно использовать.