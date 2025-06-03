В июле 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Джорджа Робертсона, генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год, главой комитета, которому поручено разработать новую Стратегическую оборонную программу (SDR).
Менее чем через год было вынесено шестьдесят две рекомендации, направленные на укрепление боеготовности британских войск.
«Когда нам напрямую угрожают государства с передовыми военными силами, наиболее эффективный способ сдержать их — быть готовыми. И, честно говоря, речь идет о том, чтобы показать им, что мы готовы навязать мир силой», — заявил Стармер 2 июня.
Речь также идет об «укреплении безопасности евроатлантического региона». Китай в докладе описывается как представляющий собой «сложный и постоянный вызов» интересам Великобритании, а Иран и Северная Корея рассматриваются как «потенциально враждебные региональные разрушители».
Министерство обороны Великобритании уже объявило об инвестициях в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов в открытие шести заводов по производству боеприпасов, а также о создании за 1 млрд фунтов стерлингов «кибер- и электромагнитного командования», призванного реализовать «новаторские цифровые возможности».
SDR настаивает на необходимости укрепления возможностей глубокого удара путем приобретения 7000 единиц дальнобойного оружия, включая ракеты. Более того, с этой целью уже заключено партнерство с Германией, цель которого — разработка ракеты с дальностью полета 2000 км.
В то же время ядерный потенциал сдерживания Великобритании будет усилен. По данным Times, ведутся разговоры о приобретении истребителей-бомбардировщиков F-35A для Королевских ВВС. Этот самолет сертифицирован для перевозки тактического ядерного оружия B61-12 американской разработки.
При этом, ВМС планирует увеличить количество атомных ударных подводных лодок, находящихся в эксплуатации Королевского флота, с семи до двенадцати.
Подразумевается замена нынешних Astute на подлодки будущего класса SSN-AUKUS, которые на данный момент существуют только на бумаге.
По сути, это удвоение флота британских АПЛ, учитывая, что в настоящее время ожидается, что в строй войдут только пять подводных лодок класса Astute: шестая, HMS Agamemnon, была спущена на воду в октябре, а седьмая, HMS Achilles (бывшая HMS Agincourt), все еще находится в стадии строительства. Кроме того, в настоящее время выводится из эксплуатации последняя атомная подлодка типа «Трафальгар» HMS Triumph.
В августе прошлого года сообщалось, что ни одна из атомных подводных лодок класса Astute не смогла выйти в море, в частности из-за постоянных проблем с обеспечением их поддержания в рабочем состоянии из-за нехватки сухих доков.
Новые подводные лодки SSN-AUKUS не будут приняты на вооружение до следующего десятилетия. По данным Министерства обороны, план заключается в строительстве по одному судну каждые восемнадцать месяцев, что кажется весьма амбициозным, если учесть, что HMS Astute, первый корабль серии, был введен в эксплуатацию почти шестнадцать лет назад, а последний еще не покинул верфь.
Но АПЛ нужен экипаж. Однако Королевскому флоту сложно набирать подводников и, тем более, удерживать их. SDR предусматривает улучшение условий для военных: на это в ближайшие годы должен быть выделен бюджет в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов.