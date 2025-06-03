Лондон намерен построить 12 ударных атомных подлодок класса Astute и закупить семь тысяч единиц дальнобойного оружия в рамках масштабной Стратегической оборонной программы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В июле 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Джорджа Робертсона, генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год, главой комитета, которому поручено разработать новую Стратегическую оборонную программу (SDR).







«Когда нам напрямую угрожают государства с передовыми военными силами, наиболее эффективный способ сдержать их — быть готовыми. И, честно говоря, речь идет о том, чтобы показать им, что мы готовы навязать мир силой», — заявил Стармер 2 июня.

Менее чем через год было вынесено шестьдесят две рекомендации, направленные на укрепление боеготовности британских войск.

Речь также идет об «укреплении безопасности евроатлантического региона». Китай в докладе описывается как представляющий собой «сложный и постоянный вызов» интересам Великобритании, а Иран и Северная Корея рассматриваются как «потенциально враждебные региональные разрушители».

Министерство обороны Великобритании уже объявило об инвестициях в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов в открытие шести заводов по производству боеприпасов, а также о создании за 1 млрд фунтов стерлингов «кибер- и электромагнитного командования», призванного реализовать «новаторские цифровые возможности».

SDR настаивает на необходимости укрепления возможностей глубокого удара путем приобретения 7000 единиц дальнобойного оружия, включая ракеты. Более того, с этой целью уже заключено партнерство с Германией, цель которого — разработка ракеты с дальностью полета 2000 км.

В то же время ядерный потенциал сдерживания Великобритании будет усилен. По данным Times, ведутся разговоры о приобретении истребителей-бомбардировщиков F-35A для Королевских ВВС. Этот самолет сертифицирован для перевозки тактического ядерного оружия B61-12 американской разработки.

При этом, ВМС планирует увеличить количество атомных ударных подводных лодок, находящихся в эксплуатации Королевского флота, с семи до двенадцати.

Подразумевается замена нынешних Astute на подлодки будущего класса SSN-AUKUS, которые на данный момент существуют только на бумаге.

По сути, это удвоение флота британских АПЛ, учитывая, что в настоящее время ожидается, что в строй войдут только пять подводных лодок класса Astute: шестая, HMS Agamemnon, была спущена на воду в октябре, а седьмая, HMS Achilles (бывшая HMS Agincourt), все еще находится в стадии строительства. Кроме того, в настоящее время выводится из эксплуатации последняя атомная подлодка типа «Трафальгар» HMS Triumph.

В августе прошлого года сообщалось, что ни одна из атомных подводных лодок класса Astute не смогла выйти в море, в частности из-за постоянных проблем с обеспечением их поддержания в рабочем состоянии из-за нехватки сухих доков.

Новые подводные лодки SSN-AUKUS не будут приняты на вооружение до следующего десятилетия. По данным Министерства обороны, план заключается в строительстве по одному судну каждые восемнадцать месяцев, что кажется весьма амбициозным, если учесть, что HMS Astute, первый корабль серии, был введен в эксплуатацию почти шестнадцать лет назад, а последний еще не покинул верфь.

Но АПЛ нужен экипаж. Однако Королевскому флоту сложно набирать подводников и, тем более, удерживать их. SDR предусматривает улучшение условий для военных: на это в ближайшие годы должен быть выделен бюджет в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов.