К концу сентября ВМС США начнут размещать на эсминцах противокорабельную версию крылатой ракеты «Томагавк» MST, что станет «переломным моментом» в борьбе с численно превосходящим китайским флотом.

В 1990-х годах ВМС США сняли с вооружения противокорабельную ракету RGM/UGM-109B TASM (версия семейства «Томагавк»). Были сомнения в ее способности «различать» цели на больших расстояниях, поскольку датчики, использовавшиеся в то время, не достигали современного уровня эффективности.

Однако в 2017 году ВМС США объявили о намерении разработать противокорабельную версию «Томагавка», модернизированную до стандарта Block IV. Ее назвали MST (Maritime Strike Tomahawk). Ракету планировали создать к 2022 году. Однако за это время планы изменились. Поэтому в 2020 году было решено, что эта версия MST будет модернизирована до стандарта Block V.

Эта ракета, способная перепрограммироваться в полете через спутниковую связь и распознавать область перед пикированием к назначенной цели, отличается многочисленными усовершенствованиями, в том числе добавлением многорежимной системы самонаведения, объединяющей инфракрасные датчики, активный радар и двусторонние каналы передачи данных.

ВМС США начнут размещать «Maritime Strike Tomahawk» на борту своих эсминцев с сентября. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg командующий Военно-морскими силами США адмирал Дэрил Кодл.

По его словам, «это изменит ситуацию» в борьбе с численно превосходящим китайским флотом, поскольку «убойная сила ВМС США резко возрастет».

Атомные ударные подводные лодки ВМС США также будут оснащены ракетами MST после проведения последних испытаний по их интеграции (то есть не раньше весны 2026 года). Всего у компании RTX (бывшей Raytheon) заказано 1302 ракеты.

Отметим, что MST будет дополнять ракету Naval Strike Missile (NSM) (которая пришла на смену противокорабельной ракете Harpoon), а также стандартную ракету увеличенной дальности RIM-174 (ERAM), представляющую собой версию зенитной ракеты SM-6 класса «воздух-поверхность».

По оценкам Пентагона, к 2030 году флот Народно-освободительной армии Китая может насчитывать до 435 кораблей, тогда как в настоящее время их чуть менее 370.

Для адмирала Кодла попытка угнаться за Пекином в этой области — не самая лучшая идея.

«Возникает соблазн вступить в гонку вооружений в судостроении. Я не думаю, что это хорошая стратегия. Лучшей стратегией было бы строительство высококлассных, эффективных кораблей, подобных тем, что есть у нас», — сказал он.

Более того, чтобы компенсировать численный дисбаланс по сравнению с китайскими силами, Пентагон делает ставку на инициативу «Репликатор», направленную на развертывание нескольких тысяч «одноразовых» беспилотников (воздушных, наземных и морских).