Путешествие по Средиземному морю призвано продемонстрировать возможность паромного сообщения между Европой и Африкой.

Судно на подводных крыльях (гидрокрыльях) Candela C-8 отправилось из Сотогранде (Испания) в Сеуту (испанский город на побережье Северной Африки), как сообщает издание Heise.

Candela C-8. Фото: Candela

Итак, Candela C-8 стал первым полностью электрическим кораблем, который отправился из Европу в Африку. Судно разработал шведский производитель электролодок Candela. Путешествие по одному из самых узких мест Средиземного моря, в районе Гибралтарского пролива, призвано продемонстрировать возможность полностью электрического паромного сообщения между Европой и Африкой. Из Европы в Африку ходят паромы. Однако в основном это дизельные кораблики, поэтому они не особенно экологичны. Candela C-8 слишком мал для перевозки пассажиров, но его преемник, Candela P-12, мог бы перевозить до 12 человек.

Candela P-12. Фото: Candela

В любом случае, Candela C-8 потребовалось всего один час и 40 кВт/ч для прохождения 44-километрового маршрута. Было доказано, что при стоимости поездки в 8 евро возможно экономически эффективное и более экологичное транспортное сообщение между Европой и Африкой. Для сравнения: тот же маршрут обойдется примерно в 100 евро, если перемещаться на судне с дизельным двигателем. По словам Candela, таким образом можно будет соединить прибрежные города на побережье Коста-дель-Соль. Судам с обычными двигателями внутреннего сгорания эти маршруты пока не приносят прибыли.

Candela C-8 использует так называемую технологию подводных крыльев. Как только электролодка достигает определенной скорости, она скользит по воде на управляемых компьютером крыльях, сводя к минимуму сопротивление корпуса в воде. Помимо выбросов CO 2 , эта технология также предотвращает морскую болезнь у пассажиров, поскольку лодка плавно скользит по волнам.