Речь идет о прототипе Mk 1, данные полета используются для работы над Quarterhorse Mk 2 — это более крупный прототип, размером примерно с F-16.

Американский стартап Hermeus поставил перед собой цель разработать коммерческий гиперзвуковой самолет, способный перевозить пассажиров из пункта А в пункт Б со скоростью, превышающей скорость звука как минимум в 5 раз. После успешного испытания двигателя год назад (он охлаждает поступающий воздух на сверхзвуковой скорости) компания объявила об очередном успехе.

Quarterhorse Mk 1. Фото: Hermeus

Quarterhorse Mk 1 — беспилотный дозвуковой прототип компании. Как сообщает New Atlas, 21 мая он успешно совершил свой первый полет над авиабазой Эдвардс в Калифорнии.

Разработка прототипа Mk 1 от эскиза до готового самолета заняла год. Во время испытаний 21 мая турбодвигатель General Electric J85 позволил беспилотному летательному аппарату длиной 12,2 метра подняться в воздух с помощью дистанционного управления. Целью было проверить, сможет ли самолет взлетать и приземляться на высокой скорости. Модель Mark 1 имеет короткие узкие крылья размахом 3,66 метра, рассчитанные на высокие скорости.

По словам Hermeus, успешное завершение испытаний является новой вехой для компании. Самолет взлетел и приземлился без происшествий. Кроме того, были проверены цифровые устройства и системы. Системы привода, гидравлики, питания, терморегулирования и подачи топлива получили положительные оценки в ходе испытаний. Данные полета Mk 1 теперь используются для работы над Quarterhorse Mk 2. Это более крупный прототип, размером примерно с F-16. Кроме того, самолет оснащен двигателем Pratt & Whitney F100, в котором используется технология предварительного охлаждения, разработанная компанией Hermeus.

Mk 2 сможет достичь только сверхзвуковой скорости 3 М. Ожидается, что его преемник Mk 3 достигнет скорости 5 М во время испытаний в 2026 году.