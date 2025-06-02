Американские самолеты с тактическим ядерным оружием станут самым большим расширением оборонного потенциала Великобритании со времен холодной войны, сообщают СМИ со ссылкой на информацию издания The Times.

В конце 1990-х годов британцы отказались от воздушного компонента ядерного сдерживания, сняв с вооружения Блэкберн «Буканьер» (в 1995 году), а затем и тактическую ядерную бомбу WE.177, которую могли нести самолеты Tornado GR1/1A Королевских военно-воздушных сил. С другой стороны, они сохранили морской компонент ядерного сдерживания, который в настоящее время опирается на четыре подводных лодки типа «Вэнгард», вооруженные баллистическими ракетами Trident D5 американской разработки.



Однако, несмотря на то, что Соединенное Королевство запустило программу по замене четырех ПЛАРБ типа «Вэнгард», оно априори готовится отменить решение, принятое почти тридцать лет назад.

Как сообщает The Times, Великобритания рассматривает возможность приобретения F-35A, то есть «классической» версии истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin, с целью восстановления воздушного ядерного компонента в составе Королевских ВВС. Сообщается, что с этой целью Лондон изучает возможность приобретения у США тактического ядерного оружия B-61.

«Великобритания стремится приобрести истребитель, способный доставлять тактическое ядерное оружие, в рамках значительного расширения своих возможностей сдерживания, направленных на противодействие растущей угрозе со стороны России», — сообщает газета.

Согласно изданию, «министр обороны Джон Хили и адмирал сэр Тони Радакин, глава британских вооруженных сил, ведут переговоры с Пентагоном по этому вопросу».

Возможность закупки Великобританией истребителей F-35A уже поднималась в марте прошлого года. И это несмотря на первоначальные планы Министерства обороны Великобритании приобрести в общей сложности 138 самолетов F-35B. К концу этого года должно быть поставлено сорок девять экземпляров.

До 2008 года Великобритания размещала бомбы B-61 на своей территории, в частности на авиабазе Лейкенхит. Однако в отличие от стран НАТО, таких как Бельгия, Нидерланды, Германия и Италия, это оружие предполагалось развертывать в случае необходимости с помощью истребителей F-15E ВВС США. Напомним, воздушный компонент российской ядерной триады составляют стратегические ракетоносцы — Ту-95МС и Ту-160.

Документы Пентагона показывают, что склады, где когда-то хранилось в общей сложности 132 бомбы B-61, ремонтируются уже как минимум три года.

В интервью Times Хили отказался комментировать этот вопрос.

«Великобритания сталкивается с новой эрой угроз. Мир становится все более опасным. Ядерный риск растет», — сказал он.