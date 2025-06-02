Комиссия «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again) опубликовала отчет по здравоохранению: часть научных ссылок в нем могли создать с помощью искусственного интеллекта.

Комиссия «Сделаем Америку снова здоровой» опубликовала отчет по здравоохранению. Он должен послужить «четкой научно обоснованной основой» для мер по улучшению здоровья детей.



Как сообщила газета New York Times (NYT), в докладе были замечены некие странные вещи. Например, цитировались научные работы, которых даже не существовало.

Отчет, опубликованный министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, полон ошибок. К ним относятся сфабрикованные исследования по прямому маркетингу фармацевтических препаратов, проблемам психического здоровья и лекарствам от астмы для детей. Однако в отчете также содержались несуществующие цитаты или неверно обобщенные исследования.

Одна из ученых заявила NYT, что у нее возникли серьезные сомнения относительно точности отчета. В частности, в нем не соблюдаются элементарные правила цитирования.

Доктор Иван Оранский преподает медицинскую журналистику в Нью-Йоркском университете. Он сообщил NYT, что ошибки в отчете характерны при использовании генеративного искусственного интеллекта. Доказать, действительно ли использовался ИИ, пока не удалось.

По словам представителей правительства, это всего лишь незначительные «ошибки цитирования и форматирования». Отчет представляет собой «историческую и преобразующую оценку», направленную на лучшее понимание хронических заболеваний.

По словам исследователей, опрошенных NYT, некоторые пункты отчета были убедительными. В качестве примера они приводят критику синтетических химикатов в продуктах питания США.

Однако опрошенные врачи не согласны с некоторыми тезисами отчета. Например, утверждается, что плановая вакцинация детей может быть вредной, что основано на неправильном понимании иммунологии.

Пока невозможно судить о том, являются ли факты, изложенные в отчете, ложными. Однако ошибки указывают на то, что отчет не был достаточно проверен перед публикацией. Обычно это является стандартом для научной работы. Еще одна проблема заключается в том, что такой подход (использование ИИ) подрывает доверие к науке. Белый дом опубликовал копию отчета с исправлениями, отмечает NYT.