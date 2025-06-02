Комиссия «Сделаем Америку снова здоровой» опубликовала отчет по здравоохранению. Он должен послужить «четкой научно обоснованной основой» для мер по улучшению здоровья детей.
Как сообщила газета New York Times (NYT), в докладе были замечены некие странные вещи. Например, цитировались научные работы, которых даже не существовало.
Отчет, опубликованный министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, полон ошибок. К ним относятся сфабрикованные исследования по прямому маркетингу фармацевтических препаратов, проблемам психического здоровья и лекарствам от астмы для детей. Однако в отчете также содержались несуществующие цитаты или неверно обобщенные исследования.
Одна из ученых заявила NYT, что у нее возникли серьезные сомнения относительно точности отчета. В частности, в нем не соблюдаются элементарные правила цитирования.
Доктор Иван Оранский преподает медицинскую журналистику в Нью-Йоркском университете. Он сообщил NYT, что ошибки в отчете характерны при использовании генеративного искусственного интеллекта. Доказать, действительно ли использовался ИИ, пока не удалось.
По словам представителей правительства, это всего лишь незначительные «ошибки цитирования и форматирования». Отчет представляет собой «историческую и преобразующую оценку», направленную на лучшее понимание хронических заболеваний.
По словам исследователей, опрошенных NYT, некоторые пункты отчета были убедительными. В качестве примера они приводят критику синтетических химикатов в продуктах питания США.
Однако опрошенные врачи не согласны с некоторыми тезисами отчета. Например, утверждается, что плановая вакцинация детей может быть вредной, что основано на неправильном понимании иммунологии.
Пока невозможно судить о том, являются ли факты, изложенные в отчете, ложными. Однако ошибки указывают на то, что отчет не был достаточно проверен перед публикацией. Обычно это является стандартом для научной работы. Еще одна проблема заключается в том, что такой подход (использование ИИ) подрывает доверие к науке. Белый дом опубликовал копию отчета с исправлениями, отмечает NYT.