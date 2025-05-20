Разведывательное управление обороны США опубликовало отчет, описывающий угрозы, от которых будет защищать современная система противоракетной обороны.

Управление военной разведки США опубликовало отчет, в котором даны оценки потенциала ракетного удара основных возможных противников США — Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает портал Defence24, ссылаясь на пресс-релиз ведомства (https://www.dia.mil/Articles/Press-Release/Article/4182231).

«Золотой купол» призван защитить США от ракетных ударов

Эта оценка ракетного потенциала является одним из элементов, оправдывающих создание так называемого «Золотого купола» — системы противовоздушной обороны, которая будет построена в США. В представленных расчетах американцы оценивают ударный потенциал нескольких стран — Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Аналитики сосредоточились на анализе стратегического оружия, т. е. межконтинентальных баллистических ракет, крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки, и гиперзвуковых ракет. Представлены оценки текущих возможностей и показан прогноз на 2035 год.

Что касается межконтинентальных баллистических ракет (МБР), то, как сообщается, на сегодняшний день Китай располагает 400 ракетами этого типа. К 2035 году у Пекина их будет 700. В настоящее время у России, согласно Управлению военной разведки США, должно быть 350 ракет, а через 10 лет их будет 400. (Стоит отметить, что к подобным данным следует относиться с осторожностью.) У Северной Кореи должно быть менее 10 ракет, а в 2035 году ожидается, что их будет 50. У Ирана в настоящее время нет такого типа вооружения, но в 2035 году у него должно быть 60 таких ракет.

Только Россия и Китай обладают возможностью запускать баллистические ракеты с подводных лодок. В настоящее время у России имеется 192 ракеты, сообщает разведка США. Этот расчет основан на количестве ракет, которые могут быть загружены в корабельные пусковые установки. Сегодня Китай имеет возможность запустить 72 ракеты с подводных лодок, а к 2035 году этот показатель составит не менее 132 ракет.

В настоящее время у Китая имеется 600 гиперзвуковых ракет, а к 2035 году их число, как ожидается, увеличится до 4000. Разведка США предполагает, что в настоящее время у России 200–300 ракет этого типа, а к 2035 году будет 1000. К этому типу относятся как специализированные гиперзвуковые ракеты, так и аэробаллистические ракеты, такие как 9-А-7660 «Кинжал» (в ряде источников Х-47М2 «Кинжал»), запускаемые со сверхзвукового истребителя МиГ-31К.

Еще один вид воздушной угрозы — крылатые ракеты. Предполагается, что сегодня в Китае их насчитывается около 1000, а к 2035 году их число увеличится до 5000. Что касается России, то американцы в настоящее время оценивают количество ракет этого типа в российском арсенале в 300–500 единиц. Ожидается, что к 2035 году на складах России будет находиться 5000 таких ракет.