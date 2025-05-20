Новая машина SuperAV Land не будет так называемым плавающим бронетранспортером, в отличие от первой версии.

Одним из флагманских продуктов компании Iveco Defence Vehicles является плавающий бронетранспортер SuperAV. Машина вскоре поступит на вооружение итальянских вооруженных сил. Ее американизированная версия, производимая компанией BAE Systems, называется ACV (Amphibious Combat Vehicle). Подобные машины состоят на вооружении Корпуса морской пехоты США. Их также будут производить по лицензии в Испании для местной морской пехоты.

Колесный бронетранспортер SuperAV. Фото: IVECOВ этом году компания IDV разработала новую версию БТР под названием SuperAV Land. Машина лишилась возможности форсировать водные преграды различного характера. Кроме того, бронетранспортер на 450 мм короче и на 190 мм ниже оригинала. Однако так называемый сухопутный вариант обеспечивает более высокий уровень баллистической и противоминной защиты. Несмотря на широкий спектр изменений в SuperAV Land, обе версии имеют примерно 85% одинаковых компонентов.

Колесный бронетранспортер SuperAV. Фото: IVECO

Экипаж SuperAV Land состоит из 2-3 солдат и 8 десантников. Для сравнения, экипаж SuperAV также составляет 2–3 человека, но в десантном отделении может разместиться до 13 солдат. Оба БТР оснащены двигателем Iveco Cursor 16 мощностью 700 л. с., который соединен с автоматической коробкой передач Allison 4800 SP. Снаряженная масса SuperAV Land составляет 31,5 тонны.

Оба БТР могут быть оснащены различными типами дистанционно управляемых модулей вооружения и башенных систем.