Этот внедорожник нацелен на конкуренцию с Tesla в Китае, учитывая, что Model Y в 2024 году стала самым продаваемым электромобилем в стране.

После SU7, первого электромобиля Xiaomi, китайская компания по производству смартфонов представит 22 мая модель YU7. Внедорожник призван составить конкуренцию Tesla в Китае, поскольку Model Y стала самым продаваемым электромобилем в стране в 2024 году.

Xiaomi скоро представит свой первый электрический внедорожник. Фото: Xiaomi

Как сообщила Xiaomi в китайской социальной сети Weibo, автомобиль будет официально представлен в Пекине через несколько дней. Компания пока не публикует фотографии машины, однако технические подробности уже переданы в регулирующие органы.

Сообщается, что внедорожник имеет длину 4,99 метра, ширину 1,99 метра и колесную базу ровно 3 метра. Высота автомобиля — 1,60 метра. Масса составляет 2405 кг, а максимальная скорость — 253 км/ч.

Неизвестно, сколько километров Xiaomi YU7 может проехать на одном заряде аккумулятора, но, по разным оценкам, этот показатель составляет от 670 до 835 километров. Аккумулятор поставляется компанией CATL.

Внедорожник будет доступен в двух версиях: базовая комплектация с задним приводом (320 л.с.) и полноприводный вариант с приводом на два двигателя (300 л.с. спереди + 392 л.с. сзади). Базовая версия будет использовать аккумулятор LFP, а более дорогая полноприводная версия — аккумулятор NMC.

Информация о ценах и выходе на рынок пока не разглашается. По слухам, стоимость автомобиля в Китае в пересчете на доллары составит примерно $43 000.