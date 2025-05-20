Бактерия под названием Niallia Tiangongensis существенно отличается от родственных микроорганизмов на Земле.

Группа исследователей из Китая выявила ранее неизвестный штамм бактерий в образцах с поверхности китайской космической станции «Тяньгун». Бактерия Niallia Tiangongensis названа в честь места, где она была обнаружена, и подробно описана в Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии.

Экипаж космической станции «Тяньгун» в апреле 2025 годаБактерия родственна Niallia circulans, которая встречается на Земле в виде спор в почве. Неясно, эволюционировал ли новый штамм в свою нынешнюю форму в космосе или, по крайней мере, некоторые из его компонентов уже присутствовали до появления на космической станции.

Согласно новому исследованию, Niallia Tiangongensis обладает уникальной способностью расщеплять желатин как источник азота и углерода. В неблагоприятных условиях космоса, где мало питательных веществ, это очень полезно для выживания бактерий.

Бактерия также обладает структурными свойствами, которые могут усиливать образование биопленки, реакцию на окислительный стресс и восстановление после радиационного повреждения. Ученые планируют выяснить, представляет ли Niallia Tiangongensis угрозу для людей на космической станции.

Поведение микроорганизмов на космических станциях постоянно изучается, поскольку они могут представлять опасность для оборудования и людей. Например, на российской космической станции «Мир» до ее вывода из эксплуатации в 2001 году образовалась стойкая биоплёнка из бактерий и грибков, которая поражала кабели и поверхности и вызывала неприятный запах.

Однако отсутствие так называемых свободноживущих микроорганизмов также может быть вредным для экипажа космических станций. В феврале этого года исследовательская группа обнаружила, что микробное разнообразие на МКС значительно ниже, чем на Земле. Это может привести к проблемам со здоровьем астронавтов.