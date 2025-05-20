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kosmos_news
Китайская SEVB представила аккумуляторы для электрокаров, которые заряжаются всего за 5 минут
Аккумулятор китайского производителя SEVB под названием «Star Glow» можно заряжать 12 раз в течение одного часа.

Согласно пресс-релизу, на международной выставке аккумуляторов в Шэньчжэне (Китай) китайский производитель SEVB представил свои новые аккумуляторы для электромобилей. Особенно выделялась модель «Star Glow». Она основана на технологии LFP, то есть это литий-железо-фосфатный аккумулятор.
SEVB представляет свои новые разработки. Фото: SunwodaАккумулятор заряжается с чрезвычайно высокой скоростью: для полной зарядки требуется всего 5 минут, что равно времени, необходимому для заправки двигателя внутреннего сгорания. Это стало возможным благодаря технологии Xinxingchi 2.0 Kiloamp Extreme Charging. Зарядить аккумулятор на 100% (то есть для преодоления на машине расстояния до 450 километров) можно за 5 минут.

Плотность энергии составляет 200 Вт·ч на килограмм; такое значение находится в верхнем диапазоне для аккумуляторов LFP. Батареи Star Glow можно заряжать 12 раз в течение одного часа. Необходима, конечно, достаточно мощная зарядная инфраструктура.

Другая представленная модель аккумулятора StarGlory 2.0 обеспечивает запас хода более 1000 километров. Зарядка аккумулятора занимает всего 8 минут.

Оба аккумулятора способны сохранять 90 процентов своей емкости даже при температуре до -20 °С и способны к быстрой зарядке при температуре до -40 °С.

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#китай #электромобили #аккумуляторы #sevb
Источник: news.metal.com
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