Так называемый световой столб в небе, как утверждают эксперты, был вызван не геомагнитной бурей, а выбросом топлива из верхней ступени китайской ракеты.

В прошлые выходные произошла умеренная геомагнитная буря. Причиной этой бури стали выбросы корональной массы.

Майк Левински сделал этот снимок светового явления в 23:26 по местному времени в штате Колорадо

Выброс корональной массы на самом деле оказался мощнее, чем ожидалось, вызвав красочные полярные сияния. В субботу, 17 мая, над западной частью США было видно еще одно световое явление: яркая белая полоса, направленная с высоты неба в сторону Земли. Такие явления еще называют световыми столбами — оптический эффект в небе, который представляет собой полосу света.

Фотограф Майк Левински запечатлел полосу света на нескольких снимках из Крестоуна, штат Колорадо. Причина возникновения этого явления была найдена на другом континенте. Примерно за час до его появления китайская космическая компания LandSpace запустила ракету Zhuque-2 с космодрома Цзюцюань на севере страны. Ракета-носитель вывела на околоземную орбиту 6 спутников.

Астроном Джонатан Макдауэлл прокомментировал эту ситуацию. Он подсчитал, что белая полоса света была вызвана выбросом топлива из верхней ступени ракеты на высоте около 250 километров.

Запуски ракет нередко приводят к появлению необычных световых явлений в ночном небе. Еще в марте прошлого года ракета SpaceX оставила в ночном небе странную светящуюся белую спираль, которую можно было увидеть даже в Европе.