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kosmos_news
Турция обнаружила в Чёрном море новые месторождения газа с запасами 75 млрд кубометров
Известно, что Турция препятствует планам ЕС по ограничениям поставок газа из России и активно сотрудничает с «Газпромом».

Турция импортирует большой объем российского газа: часть потребляет внутри страны, а остальную часть экспортирует в Юго-Восточную Европу. Анкара также планирует стать важным региональным хабом природного газа как за счет импорта из России и Центральной Азии, так и за счет местной добычи.

Турция пытается сделать все возможное, чтобы стать независимой от международных поставок газа — например, она пытается искать месторождения в своих территориальных водах. Так, в Черном море обнаружены месторождения газа в объеме 75 млрд кубометров, сообщил 17 мая Реджеп Эрдоган.

«Этот объем природного газа позволит нам обеспечить потребности турецких домохозяйств примерно на 3,5 года», — отметил президент Турции, выступая на открытии больницы в крупнейшем мегаполисе страны.

Он добавил, что «несмотря на противодействие пятой колонны, носящей маски защитников окружающей среды», правительство вывело страну на новый уровень благодаря проекту атомной электростанции «Аккую».

«Мы продолжим идти по этому пути, не останавливаясь, не отдыхая, не обращая внимания на критику и препятствия, пока не достигнем нашей цели — полностью энергетически независимой Турции», — заявил Эрдоган.

Строительство первой атомной электростанции в Турции началось в 2018 году. Согласно последним заявлениям правительства, строительство первого реактора завершено на 90 процентов. Ожидается, что в конечном итоге АЭС обеспечит около 10 процентов энергии, потребляемой в стране. За проект отвечает российская государственная компания «Росатом». Россия остается основным владельцем объекта.

Текущая внутренняя добыча газа покрывает около 7-8 процентов потребностей страны. Поэтому Анкара стремится повысить надежность поставок за счет разработки внутренних ресурсов и расширения международного партнерства в области поиска нефтяных и газовых месторождений.

Турция, благодаря газопроводу «Турецкий поток», поставляющему в Европу, в том числе, российский газ, превращается в огромный газовый хаб. 

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря в Турцию и берет начало в Краснодарском крае. Считается, что само существование этого газопровода может продлить зависимость ЕС от российского газа, независимо от готовности Брюсселя изменить ситуацию.

«Газпром» начал поставки по этому трубопроводу в начале 2020 года. С тех пор было поставлено более 63 млрд куб. м. Российский газ поставлялся в страны ЕС, что принесло «Газпрому» более 20 миллиардов прибыли. Импортеры: Греция, Болгария, Сербия, Румыния, Молдова, Северная Македония, Босния, Венгрия и Словакия.

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#россия #энергетика #турция #газ
Источник: hurriyet.com.tr
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