Телеос отличается исключительно симметричной формой и может быть остатком сверхновой.

Используя современные радиотелескопы, астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру, которая представляет для них загадку. Объект, который изучала международная группа под руководством Мирослава Филиповича (Университет Западного Сиднея, Австралия), называется Телеос. Об этом сообщает Sciencealert.

Телеос

Телеос был обнаружен в рамках проекта «Эволюционная карта Вселенной» (EMU) с использованием австралийского радиотелескопа ASKAP. Объект расположен в Млечном Пути и отличается исключительно симметричной формой.

По мнению исследователей, это может быть остаток так называемой сверхновой типа Ia, одного из самых ярких известных типов сверхновых. Сверхновые типа Ia возникают, когда белый карлик в тесной двойной звездной системе поглощает вещество своей звезды-компаньона и в конечном итоге взрывается.

Почти идеальная форма объекта необычна, поскольку остатки сверхновых обычно искажаются асимметричными взрывами и взаимодействием с межзвездным газом или пылью. Однако исследователи полагают, что взрыв в особенно пустой области космоса может привести к такому равномерному формированию.

Не совсем ясно, насколько далеко Телеос находится от Земли. Исследователи определили два возможных значения: около 7175 или 25 114 световых лет. На более близком расстоянии Телеосу, вероятно, было бы менее 1000 лет, а на большем — более 10 000 лет.

Однако в обоих случаях рентгеновское излучение, типичное для сверхновых типа Ia, будет отсутствовать. Альтернативная гипотеза заключается в том, что это так называемый остаток сверхновой типа Iax (то есть это так называемая звезда-зомби).

В этом более редком случае после взрыва остается звезда-зомби. Группа подчеркивает, что для выяснения происхождения и природы Телеоса необходимы дальнейшие наблюдения.