Опрос, проведенный цифровой ассоциацией Bitkom, показал, что 34 процента немцев не знают наизусть номер своего мобильного телефона. Было опрошено 1004 человека в возрасте 16 лет и старше. Отмечается, что именно молодому поколению становится все труднее запоминать телефонные номера.
Раньше запоминание телефонных номеров было само собой разумеющимся. Сегодня смартфон берет на себя большую часть работы мозга — всего за несколько кликов можно связаться с любым сохраненным на устройстве номером. Благодаря этой цифровизации жители Германии способны запомнить в среднем всего три телефонных номера. Предположительно, в других развитых странах, в том числе и России, ситуация похожая.
Номера стационарных телефонов, по-видимому, легче запомнить: 76 процентов, или более трех четвертей респондентов, могут вспомнить соответствующую комбинацию цифр, включая код города.
По крайней мере, номера телефонов близких контактов у многих респондентов сохранились в памяти. Так, 82 процента немцев помнят как минимум один номер друга, родственника или знакомого. Чаще всего люди запоминают от одной до трех цифр (47 процентов). Только 9 процентов респондентов запомнили семь или более чисел.
Интересно, что возраст имеет большое значение: среди людей в возрасте от 16 до 29 лет, которые, можно сказать, выросли со смартфонами, доля тех, кто не помнит наизусть свой номер телефона, значительно выше среднего и составляет 42 процента. Аналогичная ситуация и с контактными данными других людей: в то время как респонденты в возрасте 65 лет и старше знают наизусть в среднем четыре цифры, люди в возрасте от 16 до 29 лет помнят вдвое меньше.
Тенденция к «цифровой забывчивости», как ее называют исследователи, усиливается — и не только в Германии или Европе в целом. Однако зависимость от цифровых устройств может представлять серьезную опасность: разряженная батарея, кража устройства или техническая неисправность могут, в худшем случае, означать, что человек не сумеет связаться даже со своей семьей. Вот почему имеет смысл запомнить хотя бы несколько важных цифр — или записать их на бумаге, стикере и пр. В чрезвычайной ситуации хорошая память порой может спасти жизнь, даже в цифровую эпоху.
Примечательно, что 58 процентов «зумеров», как показало еще одно исследование онлайн-ресурса Edubirdie, верят, что роботы скоро будут править миром. При этом, по мнению 44 процентов, это может произойти в течение следующих 20 лет. Поэтому 69 процентов представителей поколения Z, опрошенных Edubirdie, всегда говорят «пожалуйста» и «спасибо» при общении с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, такими как ChatGPT. Эти данные соответствуют исследованию Techradar, проведенному в 2024 году, которое показало, что то же самое касается 67 процентов американцев и 71 процента британцев.