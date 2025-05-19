Исследование показывает, что так называемые «зумеры» — люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год, в условиях глобальной цифровизации общества — все чаще полагаются исключительно на свои смартфоны для поиска телефонных номеров.

Опрос, проведенный цифровой ассоциацией Bitkom, показал, что 34 процента немцев не знают наизусть номер своего мобильного телефона. Было опрошено 1004 человека в возрасте 16 лет и старше. Отмечается, что именно молодому поколению становится все труднее запоминать телефонные номера.







Раньше запоминание телефонных номеров было само собой разумеющимся. Сегодня смартфон берет на себя большую часть работы мозга — всего за несколько кликов можно связаться с любым сохраненным на устройстве номером. Благодаря этой цифровизации жители Германии способны запомнить в среднем всего три телефонных номера. Предположительно, в других развитых странах, в том числе и России, ситуация похожая.



Номера стационарных телефонов, по-видимому, легче запомнить: 76 процентов, или более трех четвертей респондентов, могут вспомнить соответствующую комбинацию цифр, включая код города.

По крайней мере, номера телефонов близких контактов у многих респондентов сохранились в памяти. Так, 82 процента немцев помнят как минимум один номер друга, родственника или знакомого. Чаще всего люди запоминают от одной до трех цифр (47 процентов). Только 9 процентов респондентов запомнили семь или более чисел.

Интересно, что возраст имеет большое значение: среди людей в возрасте от 16 до 29 лет, которые, можно сказать, выросли со смартфонами, доля тех, кто не помнит наизусть свой номер телефона, значительно выше среднего и составляет 42 процента. Аналогичная ситуация и с контактными данными других людей: в то время как респонденты в возрасте 65 лет и старше знают наизусть в среднем четыре цифры, люди в возрасте от 16 до 29 лет помнят вдвое меньше.

Тенденция к «цифровой забывчивости», как ее называют исследователи, усиливается — и не только в Германии или Европе в целом. Однако зависимость от цифровых устройств может представлять серьезную опасность: разряженная батарея, кража устройства или техническая неисправность могут, в худшем случае, означать, что человек не сумеет связаться даже со своей семьей. Вот почему имеет смысл запомнить хотя бы несколько важных цифр — или записать их на бумаге, стикере и пр. В чрезвычайной ситуации хорошая память порой может спасти жизнь, даже в цифровую эпоху.

Примечательно, что 58 процентов «зумеров», как показало еще одно исследование онлайн-ресурса Edubirdie, верят, что роботы скоро будут править миром. При этом, по мнению 44 процентов, это может произойти в течение следующих 20 лет. Поэтому 69 процентов представителей поколения Z, опрошенных Edubirdie, всегда говорят «пожалуйста» и «спасибо» при общении с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, такими как ChatGPT. Эти данные соответствуют исследованию Techradar, проведенному в 2024 году, которое показало, что то же самое касается 67 процентов американцев и 71 процента британцев.