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kosmos_news
Сеть ресторанов быстрого питания Steak 'n Shake начала в США принимать платежи в биткоинах
С 16 мая во всех заведениях США покупатели могут оплачивать свои заказы биткоинами через Lightning Network — платежный протокол, оперирующий над блокчейнами и позволяющий проводить моментальные транзакции.

Основанная в Иллинойсе в 1934 году, компания Steak 'n Shake прославилась благодаря двум основным продуктам — стейкбургерам и молочным коктейлям домашнего приготовления. Имея более 400 точек в США, Steak 'n Shake стала неотъемлемой частью сектора быстрого питания. Компания также имеет несколько филиалов в других странах, таких как Франция и Испания. По данным компании, ежегодно она обслуживает более 100 миллионов клиентов.

В начале марта Steak 'n Shake проявила интерес к биткоину, спросив посетителей, следует ли принимать платежи в биткоинах. Клиенты поддержали эту идею. Всего два месяца спустя компания объявила, что «более 100 миллионов клиентов смогут расплачиваться биткоинами во всех точках, начиная с 16 мая 2025 года»:
Сеть ресторанов быстрого питания также широко освещает новую возможность оплаты биткоинами на официальном сайте Steak 'n Shake:
Похоже, интеграция проходит гладко: многочисленные сторонники биткоина уже задокументировали свои первые платежи через Lightning Network, предоставив фотографии чеков и скриншотов оформления заказа, а также видео процесса оформления заказа:
Они подчеркнули преимущества BTC-платежей по сравнению с оплатой картами: большая конфиденциальность и отсутствие комиссий.

В настоящее время оплата биткоинами доступна во всех заведениях Steak 'n Shake в США. По словам главного операционного директора Дэна Эдвардса, в будущем все международные филиалы последуют этому примеру. 

Примечательно, что одной из первых транзакций, в которой BTC обменивались на реальные товары, была покупка пиццы Ласло Ханецом: 22 мая 2010 года он заплатил за две пиццы 10 000 биткоинов. Более 14 лет спустя — в сентябре 2024 года — президент США Дональд Трамп совершил оплату чизбургеров с помощью BTC в заведении «Pubkey» во время предвыборной кампании, что сделало его первым президентом США, который расплатился биткоинами.

Многие крупные сети ресторанов быстрого питания ранее экспериментировали с вариантами оплаты в биткоинах:

  • Subway начала принимать биткоины в некоторых магазинах США, России и Аргентины в 2013 году. Однако это нововведение было связано с техническими трудностями и задержками.
  • Burger King тестирует платежи с использованием биткоинов в нескольких странах с 2016 года, включая Нидерланды (Арнем), Россию, Венесуэлу, Германию (через приложение) и совсем недавно, в 2023 году, во Франции.  
  • В 2018 году сеть ресторанов быстрого питания KFC Canada временно предложила специальное блюдо под названием Bitcoin Bucket, которое можно было заказать онлайн и оплатить биткоинами. 
  • Pizza Hut и другие сети быстрого питания начали принимать биткоины в Сальвадоре в сентябре 2021 года, когда страна сделала BTC законным платежным средством.
  • McDonald's принимает биткоины в Лугано (Швейцария) с 2022 года. 
  • С 2022 года Chipotle предлагает оплату биткоинами и другими криптовалютами во всех магазинах США.
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#технологии #криптовалюты #биткоин #платежи
Источник: x.com
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